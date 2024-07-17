「盤感」一來每天賺幾十萬不是問題…還能培養！ 狄驤：但最重要的是紀律

盤感這種東西很神奇，也令人著迷...

近期跟朋友聊天提到盤感這檔事，我們回憶起自己有盤感時的操作，就宛如神靈附體，怎麼做怎麼對，彷彿擁有預知未來的能力，所以在短時間內就能賺到不錯的獲利。

這道理就像跟朋友猜拳，手感特別好的時候，怎麼猜怎麼贏，彷彿能看透朋友下一拳想要出甚麼，而我的這位朋友，這幾天就掌握到了盤感，逢高空和逢低空，轉折都抓得很準，每天能賺數萬甚至數十萬。

不得不說，盤感這種東西看不到摸不著，只有體會過的投資人才能瞭解，但讓許多投資人好奇的是，該如何培養盤感呢？

答案其實很簡單，多看、多做、多覆盤，自然就能培養出盤感，這就像是我們開車或騎車，在馬路上待久了，看過夠多的行車和行人動向，累積大量經驗後，有時就能提前預知道行車或行人下一步要做甚麼，並提前做出反應。

值得注意的是，當市場趨勢出現改變，像是從盤整盤轉為趨勢盤等，該狀況就會影響到盤感，但當盤感消失時，很少有人能立即意識到這點，或是不願承認盤感消失，並往往會發生慘劇。

因此，我們都很認同，盤感可以被培養，也可以為我們帶來龐大獲利，但比盤感更重要的是紀律，尤其是千萬不能凹單。

畢竟，盤感盤感，本來就是一種感覺，而這種感覺消失時，真的很難馬上意識到。

例如，我朋友也回憶道，有時候理性上知道盤感沒了，但感性卻欺騙自己盤感仍在，通常在該狀況下就會被雙巴，大幅回吐獲利，辛苦賺了一個月的錢，可能一個小時就賠光。

總之，開車也不該靠感覺，而是要守好紀律，保持良好的行車距離和車速，才能減少意外發生的機率，這點放在股市也一樣，有時狂衝猛衝，可以掌握不錯的獲利，但不懂得煞車，一次意外就可能讓自己畢業。

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