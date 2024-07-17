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股、房市可能有過熱跟投機氣氛加劇現象！ 專家：「股票質押」這詞搜尋熱度攀升

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

從Google Trend的資料當中，可以觀察到2023年下半年「股票質押」這個詞搜尋熱度開始攀升，並從今年2月開始熱度激增，這個走勢也剛好對上台灣加權指數的型態，換言之，股市大漲增加市場參與者質押股票借錢的動機，同時更多資金活水湧入股市，也帶動市場行情節節攀升。

無獨有偶，如果去看房市，也可以看到住宅貸款餘額年增率在2023年5月觸底反彈，接著就一路向上，顯示貸款餘額不斷增加，這股資金活水也挹注在房市，帶動各地房價大漲，也讓無殼蝸牛與成家夢想漸行漸遠。

從這些數據觀察，台灣股市與房市可能有過熱跟投機氣氛加劇的現象，我認為央行應該有看到這些數據，也可能會思考採取對應行動，而這可能會刺激市場產生回調，建議投資人謹慎看待。

不過雖然是這樣說，但我最近還是去借了錢，也質押了股票，果然身體更誠實... 但我的選股操作會相對保守，那些高漲的股票依然不是我的菜，我還是想找那些人家不要的東東。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

借錢 房市 指數 餘額

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