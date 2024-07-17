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陸股谷底回升？他想佈局全網阻止 PTT曝當地慘況：根本漲不動

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸A股跌跌不休，官方持續想方設法救市。中新社
大陸A股跌跌不休，官方持續想方設法救市。中新社

全球股市都漲翻天，頻頻創歷史新高，但大陸A股最近兩個月卻是跌跌不休，頻頻創下波段低點。PTT網友認為，陸股疑似有復甦的現象，下半年佈局陸股可能有賺頭。其他人卻不看好，坦言「大陸一堆散戶套牢，根本漲不起來，別入坑」。

大陸A股近期起伏不斷，而為救市大陸官方再次出招。中國大陸證監會10日公布，經充分評估當前市場情況，依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自7月11日起實施。

一名網友在PTT發文表示，最近台股頻創新高，反觀大陸A股在疫情後一蹶不振，跌幅頻頻，不過他認為，陸股近期有復甦現象，他問「2024下半年是持續投資台股好？還是佈局陸股好？」

其他人則留言「房市有價無量看多能撐」、「陸？你知道經濟制裁是川普開始的」、「中國之後會很慘，全自動無人駕駛、ai計程車開始上路，然後各種行業沒生產，又一堆人失業」、「可以定期不定額慢慢加碼」、「不是很看好，大陸現在又有各種問題」、「大陸一堆散戶套牢，根本漲不起來，別入坑，低價接的有沒有考慮套一輩子」、「川普上台以後你覺得會放的比拜登寬鬆嗎？」

還有人留言「我會買一點，但不超過資產總額10%」、「不過陸港股也算是跌無可跌了，再下去空間也不大」、「陸股投機賺波段可能還可以，你要跟總加速師賭長期我也是給尊重」、「趕快進去接刀子」、「在不在低谷不是重點，重點是會不會漲啊，連他們自己國內都不買，是要怎麼漲」。

PTT 台股 川普 拜登 陸股

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