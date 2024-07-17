他做空台積電（2330）預言會跳空開跌？網憂「這時機」風險大

台股16日開平走高，台積電盤中點火漲約2.8%，推升指數一度上漲近300點，至24174點附近，電子股勁揚，AI股輪動、金融股震盪，營建族群強勢。PTT網友卻打算「做空台積電」，他分析，目前看來台積跳空開跌的可能，且AI指標漲幅似乎已到滿足點，短線下跌可能性大。其他人卻認為，本週四就是台積電法說會，現在做空風險很大。

台積電將於18日舉行法人說明會，市場高度關注台積電在先進晶圓製程平均銷售價格（ASP）變化，以及在3奈米營運展望、2奈米布局進展、CoWoS等先進封裝產能規劃、今年和明年資本支出規模等關鍵議題。

一名網友在PTT發文表示，台積電來到四年對稱漲幅，他觀察指出，「很多檔出現停滯狀態，且搖搖欲墜打在均價線上，多的是長黑打在上方，後繼無力，看起來都有跳空開跌的可能」，針對AI議題，他表示「前陣子最夯散熱概念股，算是AI重要指標已經低迷一陣子，資金到處流竄的頻率越來越高，不免讓人質疑漲幅是不是已來到滿足點 」。

該網友說，台積電已經持續受到外資大賣一陣子，只是投資人依然普遍看好，他坦言，「我不認為這次不一樣，因為每次都一樣，外加最大咖指標輝達已經漲多停滯，吃了各種長黑棒，目前更是支撐在均線上，跳空開跌的機率可能大於反彈，所有的不利因素算是集中在這期間，目前短線看起來是跌大於漲」。

其他人則留言「這時間點風險很高吧，法說會剩兩天耶」、「你很勇喔」、「小心無形的手」、「空期貨好一點」、「反指標蠻準的」、「業績再好的股票也不會永遠上漲」、「台積電根本下不去1000，不殺台積電怎麼跌」、「過兩天法說會AI營收見真章」、「空合理，但黑手不會給你機會」。

還有人留言「我覺得很硬，台積電太有本了，很難下，頂多小回檔」、「錢多可以捐給慈善機構」、「你可以空手，但不要跟趨勢作對」、「一直發文，也是會有猜中的一天」、「在法說前賭空很冒險」、「GG被你從7、800空到破千」、「股價都反應到明年了，短期修正很正常」。