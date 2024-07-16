致勝海龜交易法則獲利高達90% 為什麼你還是沒有賺到錢的「優勢」？

（編按：流傳40年不衰的華爾街傳奇實驗「海龜計畫」，這是一個關於一群雜牌軍學員的故事，當中有許多人不曾在華爾街工作過，但藉著培訓，成為獲利百萬的交易員。

而這些海龜交易員之所以可以成功，就在於他們所學習到的一套交易法則，尤其當中特別強調須識破數字玩弄的把戲，了解統計數據背後的真正優勢，計算長期下來平均每筆交易能賺到的最大值，才能贏過大盤賺進大把獲利。）

你需要計算你所做的每一個交易決策的優勢，因為如果你不知道自己的優勢，就無法「下注」。這與你正確的頻率無關；而是與你正確的程度有關。 ──海龜交易法則

期望值：計算未來戶頭的盈利

「長期下來，根據你的投資決策或交易規則，你預計每筆交易的平均收益是多少？」或者，正如二十一點玩家會說的那樣：「你的優勢是什麼？」海龜交易員的第一步，是要了解自己的優勢。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》） 一個很好的比喻是棒球比賽中的打者，因為交易的成功率與打者的打擊率雷同。丹尼斯進一步說明：「打者的平均命中率可能是 0.28，而一般系統的成功率為 35%。」

更重要的是， 0.28 的打擊率是怎樣的情況。你是擊出了一壘安打還是全壘打呢？在交易中，期望值（也就是優勢）愈高，你就能賺到愈多。一個每筆交易期望值為 250 美元的交易系統，比每筆交易期望值為 100 美元的系統賺更多的錢（假設在長期下來其他條件相等的情況下）。

海龜交易法則本身的每筆交易都有正面的期望值，因為他們獲利的交易比虧損的交易大很多倍。期望值（或稱優勢〔edge〕、勝算）可藉由一個簡單的公式計算：

E＝（ PW× AW）－（ PL× AL）

其中：

E＝期望值（ Expectation）或優勢（ Edge）

PW＝勝率（ Winning Percent）

AW＝平均獲利金額（ Average Winner）

PL＝賠率（ Losing Percent）

AL＝平均虧損金額（ Average Loser）

例如，假設交易系統有 50% 的勝率。現在，假設平均獲利金額為 500美元，平均虧損金額為 350 美元。

那麼這個交易系統的「優勢」是什麼？

優勢＝（PW× AW）－（PL× AL）

優勢＝（0.5× 500）－ （0.5× 350）

優勢＝250－175

優勢＝每筆交易平均每次獲利 75 美元

一段時間下來，你預期每筆交易將賺取 75 美元。相較之下，另一個交易系統的勝率可能只有 40%，平均獲利金額為 1,000 美元，平均虧損金額為350 美元。這個系統與第一個系統比較起來又如何呢？

優勢＝（PW× AW）－（PL× AL）

優勢＝（0.4× 1000）－ （0.6× 350）

優勢＝400－210

優勢＝每筆交易平均每次獲利 190 美元

第二個交易系統的優勢是第一個交易系統的 2.5 倍，雖然它的勝率要低得多。事實上，當第二個系統勝率為 25.9% 時會達到損益平衡，而第一個系統損益平衡的勝率則為 41.1%。顯然，當你聽到媒體和名嘴談論「90%的獲利交易」時，這種說法其實相當具有誤導性。勝率的百分比根本沒有意義。

你可以想想拉斯維加斯，一點點的優勢就能讓賭場繼續營業。這就是拉斯維加斯和澳門那些大型賭場飯店的獲利方式──利用優勢。丹尼斯一直希望他的交易模式能像莊家一樣。

海龜在每筆交易中損失多少未必重要，但他們必須知道整個投資組合經得起多少損失。艾克哈特說的很清楚：「重要的是限制投資組合風險。交易會自己照顧自己。」

將幾位海龜交易法則進行交易海龜的期望值，與各種股票指數進行比較，可以更了解期望值的重要性：

順勢交易者產生的期望值，通常會超過「買進並持有」的市場指數期望值。為什麼呢？因為海龜交易者的平均獲利月分的績效遠大於平均虧損月分的績效。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶）