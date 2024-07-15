最強交易哲理領先諾貝爾經濟學獎10幾年！「這方法」讓海龜交易員賺進百萬

（編按：1983年開始的華爾街傳奇實驗「海龜計畫」，是由神祕的芝加哥交易廳王者理查．丹尼斯與其夥伴威廉．艾克哈特，對於成功的交易者是「與生俱來」還是「後天培養」的爭論而來。

該實驗就像是培育海龜一樣，招募了一群幾乎沒有交易經驗的人，透過兩週的交易訓練，並提供百萬交易資金，最後竟養成許多位獲利百萬的交易員。而這個計畫中最重要的核心之一，就是「依循規則」避免情緒影響交易的哲理，而這個概念正是主丹尼爾．康納曼在2002年獲得諾貝爾經濟學獎的主要理論之一。）

經驗主義者丹尼斯知道，在沒有堅實的哲學基礎下貿然行動相當危險。他從不希望自己的研究只是用電腦計算出來的數字。而是必須有一套理論，可以用數字來驗證。他說：「我認為你需要一個概念機制，來做為你開始行動的第一個項目以及最後的檢驗。」

這種想法讓丹尼斯走在時代的先鋒。多年後，學者丹尼爾．康納曼（ Daniel Kahneman）因「展望理論」（ prospect theory，行為金融學的一環）獲得諾貝爾獎，其實就是丹尼斯傳授給海龜學員這套實際作法的進一步說法。那些經常使交易者挫敗的心理壓力，是海龜學員的必行任務。

丹尼斯和艾克哈特教給海龜的技術，與丹尼斯早期在場內賺取季節性價差的技術不同。海龜被訓練成追隨趨勢的順勢交易者。簡而言之，這表示要有「趨勢」才能賺錢。順勢交易者總是在等待市場出現走勢，然後跟著市場的走勢，搭上主流趨勢，不論是上升或下降，從中賺取獲利，就是海龜的目標。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》） 訓練海龜學員這種技術的原因，在於丹尼斯在 1983 年時所知道最管用的東西就是「規則」：「其他大多數不管用的東西都是判斷。規則似乎是整個交易過程比較好的部分。你不能在某天早晨醒來後說：『我想要擁有關於市場的直覺。』這樣你會有太多的判斷」。

雖然丹尼斯清楚知道賺大錢的甜蜜點在哪裡，但他仍用太多的判斷搞砸自己的交易。回顧過去，他將這種失敗歸咎於自己過去在交易廳的經驗，他說：「在交易廳裡的人們通常是非常糟糕的系統交易者。

他們會學習不同的東西。隨著面前的（價格）『變化』做出反應。」順勢交易者並不期望每次都是正確的。事實上，在個別交易中，他們會承認錯誤、承擔損失，然後繼續交易。但是從長遠來看，他們確實希望賺錢。

「交易數字」是丹尼斯另一種強調抽象觀看世界、避免情緒影響的慣習。丹尼斯要海龜學員了解價格分析，是因為起初他「認為智慧是現實，而價格是表象」，但過了一段時間後他發現「價格就是現實，智慧才是表象」。

他不是故意拐彎抹角。丹尼斯所採取的假設是：黃豆價格反映黃豆新聞的速度，比人們獲得和消化新聞的速度還要快。從20幾歲開始，他就知道從新聞中尋找決策線索是錯誤的作法。

如果根據新聞、小道消息和經濟報告採取行動是交易成功的真正關鍵，那麼每個人都會變得很有錢。丹尼斯直言：「農作物規模、失業率和通貨膨脹等抽象概念，對交易者來說只是空談。既無助於預測價格，甚至無法解釋過去的市場表現。」

海龜學員怎麼可能知道標準普爾500指數中，那500間公司的資產負債表和各種財務指標？或是他們怎麼可能知道關於黃豆的所有基本原理？他們不可能知道，就算他們真的知道，這些知識也不會告訴他們何時該買進或賣出，又該買進或賣出多少。

但在丹尼斯的公司交易，也並不是都在賺錢。當海龜交易丹尼斯的錢時，經常會發生小額虧損。丹尼斯知道此時信心將發揮作用。他說：「我當然不喜歡每個人都認為我錯了、瘋了或是失敗了，但這並不會帶來什麼實質影響，因為我很清楚知道自己想做什麼、想怎麼做。」

海龜的核心定理與一百年前偉大的投機者們所實踐的原理相同：

「不要讓情緒隨著資本的起伏而波動。」 「始終如一，情緒平穩。」 「不要根據結果來評斷自己，而是要以過程來評斷。」 「當市場按照預期行事，你得知道自己要做什麼。」 「三不五時，就會發生不可能發生的事。」 「每天都要清楚知道你明天的計畫與應急措施。」 「我能贏得什麼，又會損失什麼？這兩者發生的機率各是多少？」

海龜交易員必備致勝心法

這些耳熟能詳的勸告，其實有更精確的說法。從訓練開始的第一天，威廉．艾克哈特就為最佳交易列出精簡的五個問題。海龜們必須隨時都能回答這些問題：

1. 市場的狀況如何？ 2. 市場的波動性如何？ 3. 交易用的資產有多少？ 4. 系統或交易方向是什麼？ 5. 交易者或客戶的風險厭惡程度如何？

市場的狀態如何？市場的狀態簡單來說，就是「市場交易的價格是多少？」如果微軟（ Microsoft）今天的交易價格為每股 40 美元，那麼這就是市場的狀態。

市場的波動性如何？艾克哈特告訴海龜學員，他們必須知道各個市場每日的漲跌幅度。如果微軟平均交易價格是50美元，但某天介於48到52美元之間震盪，市場的波動率就是4。他們有自己的術語來描述每日的波動，他們會說微軟的「N 值」是 4。波動較大的市場通常風險就會更大。

交易用的資產有多少？ 海龜必須隨時知道自己手上有多少錢，因為他們學到的每一項規則，都會視當時的帳戶金額規模進行調整。系統或是交易方向是什麼？ 艾克哈特指示海龜學員們，在市場開市之前，他們必須制定好買進和賣出的作戰計畫。

他們不能說：「好，我有10萬美元，就隨意拿其中的5千美元來交易吧。」艾克哈特不希望他們有天早上醒來會問說：「如果谷歌股價達到500，我是應該買進，還是賣出？」他們被教導精確的規則，讓他們可以根據價格的變動知道在各種市場中應該何時買進或賣出。海龜交易法則有兩個系統：系統一（S1）和系統二（S2）。這些系統掌控著進出場的關鍵。系統一基本上是說，如果市場創下20天新高或新低時，就要買進或賣空。

交易者或客戶的風險厭惡程度如何？風險管理並不是海龜立即就能掌握的概念。舉例來說，如果他們的帳戶中有1萬美元，此時應該將 1萬美元全部押在谷歌股票上嗎？不，如果谷歌突然下跌，可能會很快虧掉1萬美元。他們只能下注1萬美元中的一小部分，因為他們不知道交易是否會對他們有利。小額押注（例如：初始金額1萬美元的2%）讓他們能繼續在市場上生存，同時等待大趨勢來臨。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶）