川普上任會先降息？網預言：資金流向美債、股市短空長多

美國前總統川普於美東時間13日造勢場合遭槍擊，各界關注對11月美國總統大選影響。PTT網友認為，川普當選機會大增，等他上台後第一件事就會是「降息」，因此可預期債券將會上漲，資金短期會流向美債，股市將會是短空長多的局面。

川普13日在賓州造勢遇刺受傷，外界認為此將催化川普當選勝率。一名網友在PTT發文表示，川普本業就是做房地產的，若他真的順利當選，第一件事就會是「降息」，以降低資金成本。

該網友認為，因此投資人會看好美債上漲，短期內資金將會流向美債，短期內股市會受影響，長期來看因借貸成本降低，利潤上升，貿易戰迎來高關稅，通貨膨脹持續發酵，因此股市就會是「短空長多」的局面，他直言「禮拜一All in美債正2」。

其他人則留言「有人說債會完蛋，也有人說債會賺爛」、「之前放新聞說川上通膨再起難降息，簡直笑死，川上就是降爛」、「通膨再起會是因他的貨幣寬鬆政策」、「美債現在買已經晚了」、「上週下錯單，不小心買進00712，現在漲的莫名其妙」。

還有人說「沒什麼意外川是真的要當選了」、「川普上確實會大幅度降」、「無限QE就他搞的啊，的確很有可能」、「川普只幹一任不用怕通膨，狂降息爛攤子留給別人」、「怎麼還有人認為拜登有可能贏？」、「確實就是這樣啊，通膨跟美國企業存亡，川普肯定護企業，護住企業就能保住人民就業，有工作才有機會抵抗通膨，美國現在通膨壓不住、失業率上升、就業人口下降，企業在現在的環境一直裁員，川普上先降息讓企業喘氣，沒工作你通膨再低有啥用，都快沒錢繳房租了」。