快訊

英國政治精算師？工黨打「不被討厭戰術」贏得選票

鄭捷案十年傷痛猶在 誰來拉住下一個鄭捷？

保溫瓶也有壽命！碰撞凹痕恐傷效力 一零件必劣化最好每年換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普上任會先降息？網預言：資金流向美債、股市短空長多

聯合新聞網／ 綜合報導
川普在賓州出席活動時發生槍擊案件。(路透)
川普在賓州出席活動時發生槍擊案件。(路透)

美國前總統川普於美東時間13日造勢場合遭槍擊，各界關注對11月美國總統大選影響。PTT網友認為，川普當選機會大增，等他上台後第一件事就會是「降息」，因此可預期債券將會上漲，資金短期會流向美債，股市將會是短空長多的局面。

川普13日在賓州造勢遇刺受傷，外界認為此將催化川普當選勝率。一名網友在PTT發文表示，川普本業就是做房地產的，若他真的順利當選，第一件事就會是「降息」，以降低資金成本。

該網友認為，因此投資人會看好美債上漲，短期內資金將會流向美債，短期內股市會受影響，長期來看因借貸成本降低，利潤上升，貿易戰迎來高關稅，通貨膨脹持續發酵，因此股市就會是「短空長多」的局面，他直言「禮拜一All in美債正2」。

其他人則留言「有人說債會完蛋，也有人說債會賺爛」、「之前放新聞說川上通膨再起難降息，簡直笑死，川上就是降爛」、「通膨再起會是因他的貨幣寬鬆政策」、「美債現在買已經晚了」、「上週下錯單，不小心買進00712，現在漲的莫名其妙」。

還有人說「沒什麼意外川是真的要當選了」、「川普上確實會大幅度降」、「無限QE就他搞的啊，的確很有可能」、「川普只幹一任不用怕通膨，狂降息爛攤子留給別人」、「怎麼還有人認為拜登有可能贏？」、「確實就是這樣啊，通膨跟美國企業存亡，川普肯定護企業，護住企業就能保住人民就業，有工作才有機會抵抗通膨，美國現在通膨壓不住、失業率上升、就業人口下降，企業在現在的環境一直裁員，川普上先降息讓企業喘氣，沒工作你通膨再低有啥用，都快沒錢繳房租了」。

PTT 川普 拜登 通膨 降息

延伸閱讀

00878、00713、00692…2個月資產再增加兩百萬！瑞奇媽：期間就「上班存錢買進」外啥也沒做

逢低買進00935、006208！網勸「加碼後者」 原因跟黃仁勳有關

00878、0056、00713…高股息ETF年化殖利率破8％會是常態？ 貸夫：待空頭時考驗

降息等快兩年了…現在終於可以買債券？ 雨果建議：投資資產先超過100萬

相關新聞

川普上任會先降息？網預言：資金流向美債、股市短空長多

美國前總統川普於美東時間13日造勢場合遭槍擊，各界關注對11月美國總統大選影響。PTT網友認為，川普當選機會大增，等他上台後第一件事就會是「降息」，因此可預期債券將會上漲，資金短期會流向美債，股市將會是短空長多的局面。

最強交易哲理領先諾貝爾經濟學獎10幾年！「這方法」讓海龜交易員賺進百萬

丹尼斯和艾克哈特教給海龜的技術，與丹尼斯早期在場內賺取季節性價差的技術不同。海龜被訓練成追隨趨勢的順勢交易者。簡而言之，這表示要有…

交易廳王者的崛起 接受「投資人最討厭的事」！ 讓他用400元賺進2億元

丹尼斯的成功，早在發起海龜實驗之前就已經開始。他在1950年代的芝加哥長大，是個來自舊南區社區的街頭孩子。童年時期沒有富裕的父母和地位顯赫的朋友。他不是含著金湯匙出生的，也沒有好的人脈…

管理180億美元價值信託基金 他連續15年擊敗標普500指數與巴菲特齊名

確實，每天盯著商業頻道CNBC的典型股票小道消息追逐者，都沒有聽說過這個故事；但是華爾街的交易者，也就是那些真正賺錢的人都知道這個故事…

台股近2萬4 資深投資人為何建議「多留一點現金在手」？

幾經波折，從多項總經數據來看，可確定美國的經濟成長已經趨緩，通膨數據也緩慢下降。各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息...

撼動華爾街的「海龜交易員」從門外漢到頂尖交易者的傳奇故事、新手擊敗市場靠「鐵律法則」

這是一個關於一群雜牌軍學員的故事，當中有許多人不曾在華爾街工作過，但藉著培訓，成為獲利百萬的交易員。這就像川普的電視節目…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。