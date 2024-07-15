交易廳王者的崛起 接受「投資人最討厭的事」！ 讓他用400元賺進2億元

（編按：華爾街前所未見的實驗「海龜計畫」，透過招募投資小白並給予百萬資金進行順勢交易謂為傳奇，其創始人，是一位在芝加哥交易廳中的神祕人物理查．丹尼斯（Richard Dennis），因此，在進一步了解在華爾街聲名大噪的海龜交易員之前，更應該先認識這位特立獨行又極具前瞻性的「海龜始祖」。）

金融期貨先驅理查．桑德爾（Richard Sandor）曾經這樣評價丹尼斯：「當市場如此混亂時，遊戲的名稱就是生存。從這個角度來看，他或許是 20 世紀最成功的投機者之一。」

1970年代至1990年代中期，是丹尼斯的鼎盛時期。認識他的人對他有眾多不同的描述，其中包括：傳奇的場內交易者丹尼斯、交易系統的交易大師丹尼斯、在投資銀行德崇證券創辦基金的丹尼斯、慈善家丹尼斯、政治活動家丹尼斯，以及領先業界的資金經理人丹尼斯。他是一個難以用單一刻板印象界定的人，而且他對此感到滿意。

反骨的金錢觀

丹尼斯的成功，早在發起海龜實驗之前就已經開始。他在1950年代的芝加哥長大，是個來自舊南區社區的街頭孩子。童年時期沒有富裕的父母和地位顯赫的朋友。他不是含著金湯匙出生的，也沒有好的人脈。

十幾歲的丹尼斯個性內向、戴著厚厚的眼鏡、穿著聚酯材質的褲子。他第一次嘗試交易，是在芝加哥聖勞倫斯男子預科學校就讀時，購買了10股3美元的「留聲機」股票。然而那間公司後來倒閉了。雖然第一次交易的嘗試失敗收場，但他天生擅長打撲克牌，能夠憑直覺理解賠率。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》） 17歲時，丹尼斯在芝加哥商品交易所（CME）找到一份跑單員（runner）的暑期工作（時薪1.60美元）。當時，交易廳每天都擠滿數百名交易員，他們爭吵、嘶吼著進行交易，就像拍賣師在買賣手中的商品一樣，只不過場所換到交易廳。或者，以激烈的「室內橄欖球比賽」來形容會更為貼切。

丹尼斯渴望成為其中一員，但想在場內交易須年滿21歲。他解決這個問題的辦法，是說服父親替他交易。於是，這位芝加哥市政府的藍領工人，成為兒子在場邊以手勢指導的交易代理人。

儘管丹尼斯十幾歲時在交易上取得成功，但並未就此投入交易中，而是前往德保羅大學（DePaul University）就學，並在那裡重新燃起高中時對哲學的熱情（在會計課程不及格之後）。他最推崇英國哲學家大衛．休謨（David Hume）和約翰．洛克（John Locke）的思維模式，他們看待世界的方式相對簡單，基本觀點就是「證明給我看」。

休謨和洛克都屬於經驗主義學派。經驗主義的根本，在於認為知識源自實驗、觀察和經驗。這兩位十八世紀英國哲學家所提出的簡單常識，與丹尼斯這位大學生產生連結，成為他的偶像。

從德保羅大學畢業後，他獲得杜蘭大學研究所的獎學金，但他很快就提出休學，並在幾天內返回芝加哥開始全職交易。丹尼斯使用向父母借來的錢（其中一部分來自他名下的壽險保單）購買了美中商品交易所（MidAmerican Commodity Exchange）的席位。然而，他還需要資金才能進行交易，此時，他從哥哥湯姆（ Tom）送披薩的收入，獲得最初100美元的交易資金。

丹尼斯不是出生在一個具有金融市場工作經歷的家庭中。一直以來，丹尼斯都誠實的談論他父親對市場的「憎惡」，他說：「我的祖父於大蕭條的股市上損失了所有的金錢。而投機的衝動似乎跳過我父親，遺傳到我身上。」他知道父親的觀念永遠不適合自己：

想在這個行業中獲得成功，就不能對金錢抱持傳統死板的態度。這是什麼意思？舉例來說，我的父親為芝加哥市工作了30年，並曾做過鏟煤的工作。讓我們從他的金錢觀念出發，當交易商品在幾秒鐘內損失50美元時，對他來說，這件事表示他還要再花8小時鏟煤付出勞力才能把這筆錢賺回來。這就是他的金錢觀。

不畏虧損的交易心理

不只性格和金錢觀與眾不同，丹尼斯的交易也相當獨特。丹尼斯經常閱讀《今日心理學》雜誌（Psychology Today），而不是關於政府經濟或農作物的報告，藉此控制情緒，並提醒自己小心在交易中容易被高估的直覺。

丹尼斯用破紀錄的超短時間，就在美中商品交易所從新手成長為專業交易員，沒有人知道他是如何學會他正在做的事。丹尼斯熟知交易者有「自我毀滅」的傾向，以及「自我對抗」是交易員應該集中精力的地方：「我認為了解佛洛伊德對死亡願望的看法，比了解米爾頓．傅利曼 Milton Friedman，提出自由主義的經濟學者）對赤字支出的看法來得更重要。」但在今日的華爾街，收入50萬美元的當紅交易員卻鮮少談論到，了解心理學是賺進數百萬美元的關鍵。

然而，交易比丹尼斯所說的還要困難。最初價格的上下波動讓他損失慘重，但他在幾個月內就從慘痛的教訓中學習寶貴的經驗。「你必須在心理上接受並經歷失敗。」他說：「某天，我犯下現代人所知道的所有錯誤。

我承擔太大的風險，驚慌失措，並在每次市場下跌時恐慌性的賣出。在那天交易前，我的淨資產大約有4,000美元，但在兩個小時內我就損失約1,000美元。我後續花費三天的時間，才讓這段經歷的情緒穩定下來，而我認為這是發生在我身上最好的事情。」

透過這樣的交易心理，理查．丹尼斯成為一位顛覆傳統的人物，不隸屬於主要投資銀行或《財星》 500 大企業的芝加哥獨立交易者。在芝加哥交易的「當地人」表示：丹尼斯總是「賭上一切」。

在1983年，丹尼斯37歲時，他已經透過最初的幾百美元，賺進數億美元。在不到15年的時間，他以自己的交易方式大獲成功，而且沒有受過正式的培訓或任何人的指導。他冒著經過計算的風險，大量槓桿化巨額資金，只要看好某一項交易，就會盡其所能獲取一切收益。他將市場視為一門「賭博」的生意。

早在諾貝爾獎頒獎給行為金融學理論教授的十幾年前，丹尼斯就已經發現如何利用行為金融在現實世界中獲利的方法。在各種市場上，其他競爭對手都難以理解或模仿，他這種利用市場非理性行為的超群能力。因為他對機率與獲利的理解相當獨特。再加上他獨特的賺錢風格：「大賺少數幾筆，並有多筆小賠」。如果說他有什麼賺錢「祕訣」，那就是交易時必須在心理與生理上都能接受虧損。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶）