管理180億美元價值信託基金 他連續15年擊敗標普500指數與巴菲特齊名

1980年代早已過去，許多人可能想知道海龜的故事是否仍有意義。事實上，這個故事比以往任何時候都更重要。舉例來說，丹尼斯教導學生的哲理和規則，與眾多價值數十億美元避險基金的交易策略相似。確實，每天盯著商業頻道CNBC的典型股票小道消息追逐者，都沒有聽說過這個故事；但是華爾街的交易者，也就是那些真正賺錢的人都知道這個故事。

其實，直到現今，海龜實驗的內幕故事仍不被太多人知曉，因為理查．丹尼斯並不是一個家喻戶曉的名字，而且自1983年以來，華爾街經歷太多事情。實驗結束後，兩位交易老師與海龜學員分道揚鑣，這項重要的人類實驗就這麼走入歷史，但這項實驗的重要性，仍然不減當年。

2004年時，在我的第一本書《趨勢交易正典》（Trend Following）出版後，我受邀參訪美盛集團（Legg Mason）在巴爾的摩的總部。當時，激發了我向大眾介紹這個真實故事的動力。那天午餐後，我坐在頂樓教室裡，參與美盛集團管理180億美元價值信託基金（LMVTX）的基金經理人比爾．米勒（Bill Miller）授課。

他連續15年擊敗標普500指數的表現，使他與巴菲特齊名。與丹尼斯一樣，米勒也偏好在精算風險後大膽交易，而且他的交易方法往往被證明是正確的。這一天，他正在對一屋子渴望學習的實習生講課。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》） 出乎意料的是，米勒忽然邀請我上台向學員演講。更令人意外的是，第一個問題竟然直接來自米勒和麥克．莫布辛（Michael Mauboussin，美盛集團的首席投資策略師），他們說：「請告訴我們關於理查．丹尼斯和海龜的故事。」在那一刻，我意識到，如果連兩位華爾街專業人士都想更了解丹尼斯、他的實驗與海龜學員，那麼顯然會有更多人想聽這個故事。

然而，做為1983年不在場的我，要如何客觀的講述一個完整的故事，將會是一項嚴峻的挑戰，尤其當中還有這麼多相互競爭的角色與目的。我想，生動呈現這個故事的唯一方法，就是邀請曾經歷過的當事人現身說法，再運用偵探般的研究來證實一切。此外，還有那些在幕後努力阻止這本書出版的海龜鬧劇，也堪稱傳奇。

儘管如此，這種故事的最大問題，其實是多數人並不是真的想了解專業人士是如何賺取大把獲利。他們希望致富之路輕鬆愉快。端看大眾對吉姆．克雷默（Jim Cramer）的集體迷戀就能發現。

他與理查．丹尼斯、傑利．派克截然不同，但毫無疑問的，克雷默絕對是個聰明人，收看他極受歡迎的《瘋錢》（Mad Money）電視節目就像親臨交通事故一樣。克雷默根據基本面的買進訊號與瘋狂破壞道具的滑稽動作，讓現場觀眾發出歡呼和叫喊。要想一言以蔽之的話，就是胡說八道。

即使如此，依舊有相當多的人相信克雷默的方法就是致富之道，其中還包含許多受過高等教育的人。一般大眾沒有採用統計思維來做出市場決策，而是根據衝動的「感覺」進行投資，讓各種情感偏見主宰生活。最後，人們總是會對獲利採取迴避風險的保守，而對損失採取追求風險的豪賭，這只會傷害他們，使其陷入困頓。

一般新手投資者的成功方法並不好。他之所以進場，是因為他的朋友正在這樣做。然後，新聞媒體開始報導這些小人物在牛市中績效良好的故事。他們都透過挑選價格「低」的股票來開始「投資」。

當市場對他們有利時，崩盤絕對不會出現在他們腦中（「有這麼多錢，市場永遠不會下跌！」）。他們沉浸在幸福中看不見危險正在靠近，即使他們面對的市場泡沫與以往的泡沫沒有兩樣。

媒體告訴我們，一般投資者現在已理解風險的概念，但過於擔心風險而忽視機率的現象，依舊像流行病一樣蔓延。人們把財富押在賠錢的預感上，或是在邏輯要我們放棄時加倍下注。即使到了人生盡頭，這些人永遠學不會如何正確的做交易。不過，還是有少數人知道該何時買賣，並掌握正確評估風險的神祕訣竅。

理查．丹尼斯在20歲初就掌握這種不可思議的訣竅。不同於一般人只顧自己的「感覺」做決定，丹尼斯使用數學工具來計算風險，並利用數學發揮自己的優勢。他所學與教學的交易技巧，完全不像吉姆．克雷默。更重要的是，丹尼斯已經證明自己在市場上賺錢的能力不是運氣。他的學員大多是新手，而且都為他和自己賺進數百萬美元。

真正的故事是什麼？海龜如何學習交易？丹尼斯傳授了哪些交易規則，現今的一般交易者或投資人又該如何運用在自己的投資組合中？在實驗之後，他們又發生了什麼事？從 1994 年以來，丹尼斯與他的學員是否仍有繼續合作？巨大的好奇心，驅使我去找尋這些問題的答案。

我並不是唯一對這個故事感興趣的人。正如作家史帝夫．加布里耶（Steve Gabriel）最近在「雅虎財經」上寫道：「實驗已經證明，如果我們願意，任何人都可以學會以交易為生。這就是『海龜』的重要性。」海龜實驗回答了「後天培養」和「先天能力」何者重要的問題，丹尼斯這所華爾街最知名的賺錢學校，就是活生生的例子。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶）