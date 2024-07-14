台股近2萬4 資深投資人為何建議「多留一點現金在手」？

摘要 1.從多項總經數據來看，各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息。 2.預料進入第三季，股市將出現轉折，雖然行情熱度不減，但適度降溫的機率相當高。 3.投資人應及早調整持股內容，汰弱留強，適度降低持股比重，騰出一些現金，以備不時之需。

幾經波折，從多項總經數據來看，可確定美國的經濟成長已經趨緩，通膨數據也緩慢下降。各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息，公債殖利率應聲下降，債券價格止跌回升。

不過，這對原本就處於高檔的美股而言，只是錦上添花。不過，高科技類股的超級財報週即將來臨，投資人能趁此機會判斷企業的價值與高漲的股價是否匹配。

這陣子與好友交流，他們分享身邊朋友在這波行情中有賺到錢的人不多。我仔細思考了一下，認為有幾種原因：

台灣的貧富差距越來越大，內需消費其實是外強中乾，目前民眾的整體購買力逐漸下降。預料進入第三季，股市將出現部分轉折的情況，雖然行情熱度不減，但適度降溫的機率相當高。

投資人應及早調整持股內容，汰弱留強，適度降低持股比重，騰出一些現金，以備不時之需。當市場越投機，內心越要冷靜。

《原文台股近2萬4，資深投資人為何建議多留一點現金在手？》

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