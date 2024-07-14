台股近2萬4 資深投資人為何建議「多留一點現金在手」？
摘要
1.從多項總經數據來看，各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息。
2.預料進入第三季，股市將出現轉折，雖然行情熱度不減，但適度降溫的機率相當高。
3.投資人應及早調整持股內容，汰弱留強，適度降低持股比重，騰出一些現金，以備不時之需。
幾經波折，從多項總經數據來看，可確定美國的經濟成長已經趨緩，通膨數據也緩慢下降。各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息，公債殖利率應聲下降，債券價格止跌回升。
不過，這對原本就處於高檔的美股而言，只是錦上添花。不過，高科技類股的超級財報週即將來臨，投資人能趁此機會判斷企業的價值與高漲的股價是否匹配。
這陣子與好友交流，他們分享身邊朋友在這波行情中有賺到錢的人不多。我仔細思考了一下，認為有幾種原因：
1.許多人對台積電仍有「一個人的武林」的印象，無法想像未來的AI浪潮可以帶來多大的商機，自然也無從評估台積電的真正價值。
2.由於台積電占台股指數的權重非常大，如果沒有持有它，很難感受到大盤的熱度。
3.目前數檔規模千億的ETF，瞄準的都是傳統的大型績優藍籌股。如果是習慣操作中小型股的投資人，沒辦法參與到這股熱潮。
4.許多AI概念股早從2023年就出現驚人漲幅，等到被投資人發現的時候，股價已經漲一大段，保守者無從下手。
5.高科技股的價值，建立在既有業績與未來的潛力。一般投資人在評估上有困難，如果沒有專業知識，或對產業有所瞭解的話，根本不敢下手買進。
6.其實美股也一樣，市值前幾大的個股和產業龍頭股，如蘋果、輝達、微軟、Google、Meta、AVGO、AMD、特斯拉，甚至是台積電ADR，都占指數非常高的比重。
台灣的貧富差距越來越大，內需消費其實是外強中乾，目前民眾的整體購買力逐漸下降。預料進入第三季，股市將出現部分轉折的情況，雖然行情熱度不減，但適度降溫的機率相當高。
投資人應及早調整持股內容，汰弱留強，適度降低持股比重，騰出一些現金，以備不時之需。當市場越投機，內心越要冷靜。
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
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