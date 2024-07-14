快訊

更團結？川普共和黨全代會前「險在槍口下丟命」 川粉竟直呼：天使保佑

未來一周「上午熱薯人、下午雷陣雨」降雨區出爐 大台北飆37度高溫

台股近2萬4 資深投資人為何建議「多留一點現金在手」？

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台積電股價示意圖。聯合報記者林俊良／攝影
台積電股價示意圖。聯合報記者林俊良／攝影

摘要

1.從多項總經數據來看，各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息。

2.預料進入第三季，股市將出現轉折，雖然行情熱度不減，但適度降溫的機率相當高。

3.投資人應及早調整持股內容，汰弱留強，適度降低持股比重，騰出一些現金，以備不時之需。

幾經波折，從多項總經數據來看，可確定美國的經濟成長已經趨緩，通膨數據也緩慢下降。各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息，公債殖利率應聲下降，債券價格止跌回升。

不過，這對原本就處於高檔的美股而言，只是錦上添花。不過，高科技類股的超級財報週即將來臨，投資人能趁此機會判斷企業的價值與高漲的股價是否匹配。

這陣子與好友交流，他們分享身邊朋友在這波行情中有賺到錢的人不多。我仔細思考了一下，認為有幾種原因：

1.許多人對台積電仍有「一個人的武林」的印象，無法想像未來的AI浪潮可以帶來多大的商機，自然也無從評估台積電的真正價值。

2.由於台積電占台股指數的權重非常大，如果沒有持有它，很難感受到大盤的熱度。

3.目前數檔規模千億的ETF，瞄準的都是傳統的大型績優藍籌股。如果是習慣操作中小型股的投資人，沒辦法參與到這股熱潮。

4.許多AI概念股早從2023年就出現驚人漲幅，等到被投資人發現的時候，股價已經漲一大段，保守者無從下手。

5.高科技股的價值，建立在既有業績與未來的潛力。一般投資人在評估上有困難，如果沒有專業知識，或對產業有所瞭解的話，根本不敢下手買進。

6.其實美股也一樣，市值前幾大的個股和產業龍頭股，如蘋果、輝達、微軟、Google、Meta、AVGO、AMD、特斯拉，甚至是台積電ADR，都占指數非常高的比重。

台灣的貧富差距越來越大，內需消費其實是外強中乾，目前民眾的整體購買力逐漸下降。預料進入第三季，股市將出現部分轉折的情況，雖然行情熱度不減，但適度降溫的機率相當高。

投資人應及早調整持股內容，汰弱留強，適度降低持股比重，騰出一些現金，以備不時之需。當市場越投機，內心越要冷靜。

延伸閱讀

《原文台股近2萬4，資深投資人為何建議多留一點現金在手？

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

台積電 台股 投資人 美股

相關新聞

台股近2萬4 資深投資人為何建議「多留一點現金在手」？

幾經波折，從多項總經數據來看，可確定美國的經濟成長已經趨緩，通膨數據也緩慢下降。各方都預測美國聯準會（Fed）會在第三季開啟降息...

管理180億美元價值信託基金 他連續15年擊敗標普500指數與巴菲特齊名

確實，每天盯著商業頻道CNBC的典型股票小道消息追逐者，都沒有聽說過這個故事；但是華爾街的交易者，也就是那些真正賺錢的人都知道這個故事…

撼動華爾街的「海龜交易員」從門外漢到頂尖交易者的傳奇故事、新手擊敗市場靠「鐵律法則」

這是一個關於一群雜牌軍學員的故事，當中有許多人不曾在華爾街工作過，但藉著培訓，成為獲利百萬的交易員。這就像川普的電視節目…

鈊象（3293）股價站上1500元！ 專家：請小看20％獲利貪心點看200%規模成長

我相信鈊象未來的驚奇之旅遠遠還沒結束，波動是股海裏的常態，要學習接受它並享受它。用更遠大的視野來看投資，你才能對這些波動習以為常。

降息買美債、金融股或台積電？全網秒選它「最穩定」：保證不跌

美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息。PTT網友討論，「降息是要買美債、金融股還是台積電？」許多人都選擇台積電，網友強調「高資本支出行業對利率敏感度非常高」，且台積電穩定上漲，其他兩類若不降息又會下跌。

今年大盤漲36%⋯他憂金融海嘯重演！網曝「今非昔比關鍵」

2008年全球爆發金融危機，投資者開始對抵押證券的價值失去信心，引發流動性危機。PTT網友討論，當年金融危機爆發前，股市也是一片樂觀，全民瘋買股，大盤上漲27%，反觀今年台股漲幅也相當驚人，年初至今已漲36%，同樣是一片看好。其他人卻認為今非昔比，主因是今年只有AI類股上漲，其餘傳產股票都是一片死寂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。