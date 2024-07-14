撼動華爾街的「海龜交易員」從門外漢到頂尖交易者的傳奇故事、新手擊敗市場靠「鐵律法則」

「教授交易這件事，比我想像的還容易。即使當時只有我認為交易技巧是可以透過教學習得……但這個交易教學的實驗結果，完全超乎我最瘋狂的想像。」 ──理查．丹尼斯（Richard Dennis）

這是一個關於一群雜牌軍學員的故事，當中有許多人不曾在華爾街工作過，但藉著培訓，成為獲利百萬的交易員。這就像川普的電視節目《誰是接班人》（The Apprentice），在現實世界中以真金白銀與真實僱傭來上演。

不同的是，這些學徒幾乎是立刻就被丟入火坑，以一百萬美元的賭注進行快速賺錢的挑戰。他們不是在紐約市的街頭賣冰淇淋，而是在股票、債券、貨幣、石油以及其他數十個市場中交易，設法賺取百萬美元。這個故事，顛覆流行文化精心打造的傳統華爾街成功形象：聲望、人脈，以及小人物無法擁有擊敗市場的機會（而且擊敗市場本身已非易事）。

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》） 傳奇投資者班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）總是說：整體來說，分析師和基金經理人無法擊敗市場，因為他們某種意義上本身就是市場。最重要的是，學術界幾十年來一直在爭論效率市場假說，這再次暗示，投資人沒有辦法獲得超越市場平均的獲利（也就是打敗大盤）。

但是，只要你不隨波逐流、跳出框架思考，賺大錢與擊敗市場是有可能的。人們確實有機會在市場中獲勝，只要掌握正確的遊戲規則和態度就能成功。不過，這些遊戲規則和態度，與人性卻是互相衝突。

如果我沒有隨機拿起1994年7月的《金融世界》（Financial World）雜誌，瀏覽到〈華爾街的頂級玩家〉（Wall Street’s Top Players）一文，這個現實生活中的《誰是接班人》故事就會被埋沒。當期雜誌的封面，是著名的基金經理人喬治．索羅斯（George Soros）在下棋。索羅斯那年賺進11億美元。

這篇文章列出1993年華爾街收入最高的百位交易者，介紹他們的居住地、獲利，以及他們的賺錢方式。索羅斯排名第一位；朱利安．羅伯遜（Julian Robertson）以5億美元位居第二；布魯斯．柯凡納（Bruce Kovner）排名第五，獲利金額是2億美元； KKR（Kohlberg Kravis Roberts & Co.，私募股權基金）的亨利．克拉維斯（Henry Kravis）以5,600萬美元排名第11位。知名交易員路易斯．培根（Louis Bacon）和門羅．特勞特（Monroe Trout）也榜上有名。

這份排名（與獲利）提供一個清楚的樣貌，說明究竟是「誰」賺到「傲視群倫」的金錢。毫無疑問，這些人物都是「遊戲」中的頂級玩家。出乎意料的是，其中一人恰好在維吉尼亞州里奇蒙的郊區生活和工作，距離我家只有兩個小時的車程。

這個人就是排在第25位的是切薩皮克資本（Chesapeake Capital）的小傑利．派克（R. Jerry Parker, Jr.），當年獲利3,500萬美元，而他甚至還不到40歲。文章中的簡介將他描述為理查．丹尼斯（這個人是誰？）以前的學員，並指出他被訓練成「海龜」（這又是什麼？）。

在簡介中提到，當時25歲的派克是位會計師，他於1983年進入丹尼斯的培訓班，學習「順勢交易系統」。同時，還提到他也是馬丁．茲威格（Martin Zweig，這又是誰？）的弟子，而馬丁．茲威格正好在當年榜單上排名第33位。在當時，雖然「丹尼斯」與「茲威格」的名字並沒有什麼重要性，但隱含的意思是，這兩人讓派克變得非常富有。

仔細研究這份名單後，我發現派克似乎是唯一「受過培訓」的人。對於像我這樣想方設法賺大錢的人來說，該文章雖然內容沒有真正的細節，但派克的簡介為我帶來靈感。尤其派克還說自己是個「維吉尼亞鄉巴佬」、喜歡鄉村音樂，甚至想要盡可能遠離華爾街。至少根據我過去聽聞的獲利故事來說，這絕對不是一個典型的故事。

在過去，人們一般認為，成功的唯一方法，是在紐約、倫敦、香港或杜拜的80層鋼骨與玻璃高樓中工作。但這顯然大錯特錯。傑利．派克的辦公室位在非常偏僻的地方，距離維吉尼亞州馬納金–薩博特（Manakin–Sabot）的里奇蒙（Richmond）外30英里處。當我讀完雜誌驅車造訪，發現到他的辦公室毫不起眼，不禁坐在停車場自我懷疑：「這是開玩笑的吧。他在這裡賺到這麼多錢？」

知名作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell，《異數》作者）有句名言：「眨眼間的判斷，價值可能與數月的理性分析一樣多。」派克的鄉間辦公室對我來說就像雷擊，永久的消除我對地理位置重要性的偏見。不過，當時的我仍對傑利．派克一無所知，只知道 1994 年那期《金融世界》上的內容。還有更多這樣的學員嗎？他們是如何成為學員？他們學到什麼？這個教過派克和其他人的丹尼斯是誰？

理查．丹尼斯是一位顛覆傳統的人物，是一位不隸屬於主要投資銀行或《財星》500大企業的芝加哥獨立交易者。正如在芝加哥交易的「當地人」所說：丹尼斯總是「賭上一切」。在1983年，丹尼斯37歲時，他已經透過最初的幾百美元，賺進數億美元。在不到15年的時間，他以自己的交易方式大獲成功，而且沒有受過正式的培訓或任何人的指導。他冒著經過計算的風險，大量槓桿化巨額資金，只要看好某一項交易，就會盡其所能獲取一切收益。他將市場視為一門「賭博」的生意。

早在諾貝爾獎頒獎給行為金融學理論教授的十幾年前，丹尼斯就已經發現如何利用行為金融在現實世界中獲利的方法。在各種市場上，其他競爭對手都難以理解或模仿，他這種利用市場非理性行為的超群能力。因為他對機率與獲利的理解相當獨特。

丹尼斯的行事方式也十分與眾不同。雖然媒體總是在猜測他的淨資產，但他卻避而不談。「我覺得這很庸俗。」丹尼斯表示。或許他之所以不希望大眾關心自己的財富，是因為他真正想證明的，是他的獲利技術並沒有什麼特別之處。他認為，如果教導得當，其實任何人都可以學會成功交易。

有趣的是，他的合夥人威廉．艾克哈特（William Eckhardt）並不同意這種觀點。兩人的爭論最終促使海龜計畫實驗誕生。該實驗是在1983年和1984年間，藉由招募一群學員，進行兩期的交易「課程」。那為什麼會叫「海龜」呢？這是丹尼斯稱呼學員的暱稱。他曾在新加坡旅行時參觀了海龜養殖場，面對一大缸活潑好動的小海龜，啟發了他：「我們要像新加坡培育海龜一樣培育交易者。」

在丹尼斯和艾克哈特教導傑利．派克這樣的新手如何賺到數百萬美元後，他們的「學校」就關閉了，多年來，這個實驗變成口耳相傳的傳奇，但幾乎沒有確切的事實可以證明。1989年，《華爾街日報》（Wall Street Journal）以頭版標題介紹了在《國家詢問報》（National Enquirer）刊登的這個故事：〈成功交易的技巧可以學習嗎？或者這是與生俱來，只屬於少數幸運兒的某種第六感？〉

（本文出自《撼動華爾街的海龜交易員》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶）