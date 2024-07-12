鈊象（3293）股價站上1500元！ 專家：請小看20％獲利貪心點看200%規模成長

鈊象今天開盤短暫站上1500元大關後開始回跌，最終會以多少元收盤仍是未知數。不過我相信鈊象未來的驚奇之旅遠遠還沒結束，波動是股海裏的常態，要學習接受它並享受它。用更遠大的視野來看投資，你才能對這些波動習以為常。

回想起去年12月20日的貼文，我對一位看到鈊象股價進入KD死亡交叉後趕快獲利了結的女網友喊「慢走不送！」，下頭留言還有人不解地回「 到底是看多高啊？」

賺了錢趕快獲利了結有什麼不對嗎？不然等下去又跌回成本不就白忙一場？所以大多數投資人都相信「20%停利，10%停損」這種聽起來非常合理的操作原則，連續賺個幾次20%不就可以賺超過一倍了？

但事實真是如此？你自己根據這些操作指令進行投資有賺到錢了沒？還是連大盤都沒贏過？十年下來連個30%都沒賺到？我相信後者才是多數忙著在股市進進出出的投資人的真實寫照。

我當時其實也沒把鈊象看多高，我過去對鈊象的兩年目標價也不過就是800元而已，所以漲上800以後我幾乎沒再加買多少股。我會喊「慢走不送」只是遺憾投資人常為了蠅頭小利而放棄了更可觀的未來報酬，而賺取這些「 小利 」幾乎不可能改變一個小投資人的資產規模。

我隱約記得這位女網友大概從鈊象上獲利約五至六萬元，對她來說應該是一筆很不錯的外快了；也或許她是融資買進的所以有價差就要趕快落袋為安，我也能理解每個人都有自己的投資壓力。但這種在市場上打機遇戰和打游擊戰的價差遊戲的結果都是類似的。

靠著短線操作來獲利的投資人，你靠「操作」賺到的錢其實就是靠自己的技巧和聰明來賺錢。我相信你一定是位很努力的投資人，但你忽略了在千萬投資人中你並沒有太特別，你的技術和知識跟其他投資人比來沒有甚麼不同，每個人都知道「KD死亡交叉」，又不是只有你會，投資平台還會自動跳出來提醒你這些信號呢！你知道的大家都知道，那為什麼就只有你會賺得比別人多呢？

你的操作技術和知識很難讓你得到超額利潤。就像大家都會打羽毛球，有興趣的人還能每週到球場打個幾次球，但最終能成為國手靠羽毛球維生的人有多少呢？99%的人最終都是很平庸的業餘羽毛球球員，甚至連「球員」兩個字來形容自己都會不好意思，「業餘玩咖」或「愛打球的大伯阿姨」可能更貼切。

但如果你的投資觀念不是靠自己的能力，而是轉而讓優秀的公司來幫你賺錢呢？那賺錢的想像力可就無窮大了！

如果這位女網友不要在766元就獲利了結，將這76萬繼續交給公司，自己當個什麼都不用做的小股東，信任公司的上千人優秀團隊還會繼續開發出更多更好的遊戲，在全球遊戲市場上吸引到更多玩家、接到更多客戶、收到更多不同區域代理商的權利金，也賣出更多的遊戲機，未來幾年公司還會以每年二位數字的效率繼續成長，將這70萬交給公司難道不會比你自己賺錢更有效率？

在這位網友賣出鈊象的股票後，我不知道她又做了哪些投資，是否有賺到夠多的錢。但鈊象在過去半年在全球市場上繼續發光發熱，長期經營的歐洲市場提早發酵，東南亞的發展也超乎預期，營收成長2023的18%現在跳升為28%，淨利成長還超過40%，還被幾家高股息ETF納入成分股，公司更宣佈今年再次買一送一加發一張股票，市場投資人都熱血了，這些發展是你能預料的嗎？我真的都沒料到，但只要願意成為股東，你就可以享受到這些原來無法猜測到的發展，當股東多有趣多輕鬆啊？

但因為對公司缺乏想像力，對股價的漲跌充滿恐懼，這位網友急著賣出了股票。鈊象的股價在六個月後又多漲了一倍。但靠著自己操盤，你能在六個月內將這70多萬翻倍嗎？我是做不到啦！但我相信好公司可以！

請小看20%的獲利，貪心點看200%的規模成長，把你的錢交給好公司，然後坐著看它為你賣力演出，我相信好公司比你更想也更會賺大錢，你要做的就是等待，享受每一年公司有趣的發展，不要隨便停止複利成長的過程！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

臉書「切老滾雪球」板主以及「能力圈選股」作者

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