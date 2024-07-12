謝金河看好台灣出口利多！網憂「訊號來了」決定一鍵出清

財信傳媒董事長謝金河看好7月出口將進一步擴大，並迎來連續十幾個月的成長榮景，他指出，今年對出口的貢獻最大的主力就是資通訊產業，此外，黃仁勳催化AI鏈發威，加上台灣移轉生產基地奏效，是推升台灣出口成長的2大力道。PTT網友一聽「反指標」開口卻嚇壞，直呼「訊號來了快逃啊！」

謝金河表示，今年對出口的貢獻最大的主力是資通訊產業，在半導體仍未明顯轉正之前，6月的資通訊產業出口值107.83億美元，比去年同期增長114.1%，今年上半年，資通訊產業出口值625.15億美元，年增108.9%，台灣的傳統產業，像石化，紡織，鋼鐵，機械，金屬等都被中國打趴在地上，今年上半年以半導體為主的電子零組件出口807.63億美元，仍然衰退5.6%，所幸資通訊產業出現倍數成長，這是台灣出口表現比預期好最主要原因。顯然黃仁勳帶來Ai供應鏈的效力開始發揮威力。

謝金河指出，另一個是台灣移轉生產基地奏效，資通訊產業出口值大增，主要是對美國出口大幅增長，今年上半年，台灣對美國出口521.71億美元，年增60.6%，台灣出口到美國的占比上升至23.2%，再加上東恊市場，占比上升至42%，而台灣出口到中國的占比從43.9%，到去年底降為35.2%，上半年再降到31.2%，台灣對中港出口到6月才轉為正數。台灣出口市場的移動，顯然資通訊產業及半導體產業扮演重要角色

一名網友在PTT轉貼謝金河發文，並表示，台灣對美國出口年增六成，景氣亮黃紅燈，甚至可能連續亮十幾個月，他疾呼「大家抓緊了，財富自由就是這一波噴出，誰先下車就甩掉回不到車上囉」。

其他人則留言「收到，一鍵出清了」、「準備下降」、「訊號來了快逃」、「一口氣喊十個月呢」、「不講話沒人當你啞巴，整天出爛嘴」、「謝謝你，請閉嘴」、「老謝讓人理性看待股市 功不可沒」、「高點到了，這咖永遠的反指標」、「完蛋了，明天一鍵出清」、「最近他一直出來喊，看來真的要快逃了」。

不過也有人說「老謝在台積電上1000元之前就喊多了，這盤老謝壓不住」、「這盤連老謝都壓不住，台股世界強」。