快訊

關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」

今天玉帝得道稱帝「天門開」可補年中運 祭祀SOP看這

今上看38度極端高溫 粉專：大台北、中南部內陸「燙到發黑」

謝金河看好台灣出口利多！網憂「訊號來了」決定一鍵出清

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

財信傳媒董事長謝金河看好7月出口將進一步擴大，並迎來連續十幾個月的成長榮景，他指出，今年對出口的貢獻最大的主力就是資通訊產業，此外，黃仁勳催化AI鏈發威，加上台灣移轉生產基地奏效，是推升台灣出口成長的2大力道。PTT網友一聽「反指標」開口卻嚇壞，直呼「訊號來了快逃啊！」

謝金河表示，今年對出口的貢獻最大的主力是資通訊產業，在半導體仍未明顯轉正之前，6月的資通訊產業出口值107.83億美元，比去年同期增長114.1%，今年上半年，資通訊產業出口值625.15億美元，年增108.9%，台灣的傳統產業，像石化，紡織，鋼鐵，機械，金屬等都被中國打趴在地上，今年上半年以半導體為主的電子零組件出口807.63億美元，仍然衰退5.6%，所幸資通訊產業出現倍數成長，這是台灣出口表現比預期好最主要原因。顯然黃仁勳帶來Ai供應鏈的效力開始發揮威力。

謝金河指出，另一個是台灣移轉生產基地奏效，資通訊產業出口值大增，主要是對美國出口大幅增長，今年上半年，台灣對美國出口521.71億美元，年增60.6%，台灣出口到美國的占比上升至23.2%，再加上東恊市場，占比上升至42%，而台灣出口到中國的占比從43.9%，到去年底降為35.2%，上半年再降到31.2%，台灣對中港出口到6月才轉為正數。台灣出口市場的移動，顯然資通訊產業及半導體產業扮演重要角色

一名網友在PTT轉貼謝金河發文，並表示，台灣對美國出口年增六成，景氣亮黃紅燈，甚至可能連續亮十幾個月，他疾呼「大家抓緊了，財富自由就是這一波噴出，誰先下車就甩掉回不到車上囉」。

其他人則留言「收到，一鍵出清了」、「準備下降」、「訊號來了快逃」、「一口氣喊十個月呢」、「不講話沒人當你啞巴，整天出爛嘴」、「謝謝你，請閉嘴」、「老謝讓人理性看待股市 功不可沒」、「高點到了，這咖永遠的反指標」、「完蛋了，明天一鍵出清」、「最近他一直出來喊，看來真的要快逃了」。

不過也有人說「老謝在台積電上1000元之前就喊多了，這盤老謝壓不住」、「這盤連老謝都壓不住，台股世界強」。

PTT 半導體 台積電 台股 美國 謝金河

延伸閱讀

三星罷工衝擊記憶體？晶豪科（3006）、南亞科（2408）股價反應：參與率不如預期

0050現在投資也不會太晚…一買就崩盤怎辦？ 達人：長時間看歷史永遠只有低點

00929、00934、00940...5檔熱門月配高股息7月除息！達人點1持有關鍵

00878過20年的報酬會比0056多141萬！「哲哲」郭哲榮：但都輸0050…連同00919和00929也是

相關新聞

謝金河看好台灣出口利多！網憂「訊號來了」決定一鍵出清

財信傳媒董事長謝金河看好7月出口將進一步擴大，並迎來連續十幾個月的成長榮景，他指出，今年對出口的貢獻最大的主力就是資通訊產業，此外，黃仁勳催化AI鏈發威，加上台灣移轉生產基地奏效，是推升台灣出口成長的2大力道。PTT網友一聽「反指標」開口卻嚇壞，直呼「訊號來了快逃啊！」

台股衝破2萬4...借貸買股穩贏？理財達人提3誤區：投機不是投資

借貸買股前，釐清3點投資誤區，就是「投資」而非投機。

瑞銀看好台股走勢 他預言年底上三萬！網反酸是出貨訊號

台股不斷創新高，市場擔憂股市過熱，對此，瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾認為，台股目前不算太貴，加上企業獲利逐年成長、資金健康輪動，均有利行情持續走揚。PTT網友預言「年底大盤上三萬」，但其他人卻擔心是「出貨訊號」來了，反而決定一鍵出清。

台積電6月營收月減 他憂「被套爛」！網反持樂觀態度

台積電10日公布6月合併營收2078.69億元，月減9.5%、年增32.9%。第2季合併營收6735.1億元，超越財測目標上限，季增13.6%；累計上半年合併營收1兆2661.54億元，年增28.0%。PTT網友擔心，6月營收表現不如5月，恐怕使股價下跌，不過也有人認為，無論營運表現如何，短期內台積電股價仍會走揚。

股市賺錢關鍵看「超市原理」 虧損次數多一點、長期獲利多一點

超市那種最後一次性付帳的銷售模式，更能激發消費者的消費慾望。在結帳前的採購，如果每拿一件商品就要付帳一次，預估銷售額就會下降…

投資8年、30歲淨資產千萬！過來人押壽險遇暴力升息慘賠：打不贏就加入市場

這篇文章不是在炫耀，而是我發現我繞了一大圈才達成，希望分享我的經歷讓大家少走點彎路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。