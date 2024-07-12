今年大盤漲36%⋯他憂金融海嘯重演！網曝「今非昔比關鍵」

2008年全球爆發金融危機，投資者開始對抵押證券的價值失去信心，引發流動性危機。PTT網友討論，當年金融危機爆發前，股市也是一片樂觀，全民瘋買股，大盤上漲27%，反觀今年台股漲幅也相當驚人，年初至今已漲36%，同樣是一片看好。其他人卻認為今非昔比，主因是今年只有AI類股上漲，其餘傳產股票都是一片死寂。

台積電11日（2330）再度大漲，帶動台股11日開高，收在24,390.03點，再創新高，上漲382.95點，漲幅1.6%，成交量5,569.32億元，三大法人買超10.71億元。

一名網友在PTT發文表示，2008年金融海嘯發生之前，台股天天上漲，當時他雖然本金不多，但也有投資股票，他回憶，「只記得有一檔叫做太空梭，後來漲很高被版上叫做太空梭飛天了，還有一檔大億科，後來下市了，那年在炒原物料還有石油和中國吧，我剛看一下k線，06年大概指數6000多點、07年指數大概7000多點 7700漲到9800，大盤漲27%，記得版上整天在報明牌，全民瘋股。從今年年初17800到現在24300 漲了36%，也是一片樂觀」。

其他人則留言「不是例外，是產業本身就會循環，當時炒的產業跟這次不同罷了」、「說現在一片樂觀，應該看看傳產股」、「再撐一下就會崩下來給你上車了，不用這麼心急」、「當年吹中國，靠中國養好棒棒」、「08年沒有AI，你要比也是1999年」、「如果等到後來，連一些沒業績的投機股都亂漲一通的時候，才比較危險」。

還有人留言「08年不就8+8年前，當時的媒體整天都在洗經濟超差，大學生畢業只能領27K，超慘的，經濟爛的跟垃圾一樣，至於08年之後，過的怎樣又是另外一回事了」、「那時買過台積電50塊，大海嘯時期」、「會說08年很樂觀的，應該不是住台灣吧」。