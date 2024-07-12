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降息買美債、金融股或台積電？全網秒選它「最穩定」：保證不跌

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

美國聯準會Fed）主席鮑爾10日重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息PTT網友討論，「降息是要買美債、金融股還是台積電？」許多人都選擇台積電，網友強調「高資本支出行業對利率敏感度非常高」，且台積電穩定上漲，其他兩類若不降息又會下跌。

鮑爾10日出席聯邦眾議院的聽證會時重申，最近的物價數據已顯示「溫和的進一步進展」，還需要「更多良好數據」，以強化Fed認為通膨能持續回落至2%目標的信心。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）解讀鮑爾兩天的國會證詞認為，鮑爾是在傳遞降息門檻降低的訊號。

一名網友在PTT發文表示，降息時間一拖再拖，但可以肯定的是聯準會一定會降息，因此他想在這之前佈局投資部位，他問，「送分題來了，降息是要買美債、金融股還是台積電？」

其他人則留言「2330，高資本支出行業對利率敏感度非常高」、「多頭空頭都買2330，這家公司現在沒有極限」、「2330送分題」、「每天看盤的感覺是2330，因為沒有極限」、「2330比較穩，如果又不降息另外兩個會跌」、「降息買gg、不降息買gg、升息也買gg」、「2330是現狀唯一最佳選擇」。

還有人留言「買美債，哲哲都買到快一億」、「金融已經漲一波了」、「降息買房」、「當初我也買債，以為送分，結果是送錢」、「金融雖然從2022/10漲到現在，但接下來一年半會接管降息週期，比其他類股更噴，金融股第一棒」、「降息不買房買什麼股票？」

Fed PTT 台積電 聯準會 通膨 金融股 降息

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