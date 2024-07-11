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台股衝破2萬4...借貸買股穩贏？理財達人提3誤區：投機不是投資

聯合新聞網／ 廣告製片懸緝圖創正能量
台股飆漲、市場火熱，導致不少人決定借貸買股。台股示意圖／聯合報系資料照
台股飆漲、市場火熱，導致不少人決定借貸買股。台股示意圖／聯合報系資料照

借貸買股前，釐清3點投資誤區，就是「投資」而非投機。

此起彼落的借貸投資

最近，很多人不是已經貸款買股票，就是正前往股票質押的路上。

在社群上，就有人PO出他自己投資的狀況。現在台股這麼火熱，他看到他週遭的朋友賺了幾十幾百萬，所以心癢癢的，於是貸款一百萬，買進朋友推薦的一檔AI概念股。

原本期待的翻倍賺，卻事與願違，買進後就一直跌，跌到他都不再敢看股票，借貸的這一百萬也不知道該怎麼還，大家都賺錢，可能只剩他在賠錢而已。

牛頓也算不出人類的瘋狂

股市一火熱，貪婪就油然而生，深怕這個機會沒把握住，就沒有翻身的機會，人類的瘋狂就會一再地重演。

發現萬有引力的牛頓，也曾因為300年前的南海股票泡沫事件，一開始初嘗賺錢的甜頭，眼看股價一直往上漲，最後押身家把錢都投入，後來爆出南海公司的負面消息，導致股價大跌，最後差點破產。於是感嘆說出：「我可以計算天體運行的軌跡，卻無法計算人類瘋狂的行為」。

投資的3點誤區

開頭的這位投資者，我們從中可以發現3點投資誤區：

1、模糊了投資與投機的差異

投資與投機表面上都是將錢投入股市中，但本質上是全然不同的。

「投資」，意味著透過公司長期經營得到分潤。「投機」，意味著短期內就要賺到錢。

這二件事最大的差異就是「時間」。

在借貸的動機上，想的就是快速賺到錢，這是投機的行為。股票市場中，最短的時間內要賺到錢，反而是需要擁有更多的基本面數據、技術分析的能力才有辦法。

若投資者皆沒具備這樣地能力，這分明是賭博行為。

2、無論股市多火熱，忽略風險依然存在

目前股市火熱程度，會誤導很多投資者，以為股市只會上漲不會下跌，看到的只有賺錢，忘了投資也會有賠錢這件事。

目前台股大漲，主要集中在少數幾家權值股，並非所有個股都有這樣地漲勢。

若沒有清楚這樣地狀況，隨意借貸投入其他個股，以為其他個股也會有像台積電這樣地表現，就會被市場誤導，使自己陷入危險。

與其將借貸的錢投入個股，投入大盤風險反而會減低一些。

3、想要套利，卻未打算最壞的情形

很多人借貸買股就是想套利，假設借100萬，借貸利率2.5%（年），一年得付給銀行2.5萬的利息；假設投資的標的配息率為6%，一年就可以領到6萬，6萬減去2.5萬，就可以套利3.5萬。

這是理想值的狀態。那麼一旦股市反轉直下，股價大跌配息也跟著減少時，當一年領的息少於2.5萬時，需還款的利息差額，是有其他的收入可以支付的嗎？

釐清這3點，確認「投資」非投機。以上3點，提供給目前想要借貸買股的朋友們思考。

只要釐清借貸是為了：

1、長期投資的需求

2、明白風險一直都存在

3、最壞的情形發生，自己也能扛得住

相信你與這位借貸買股朋友最大的不同是，你很清楚自己是在投資，而不是在投機。

◎本文內容已獲廣告製片懸緝圖創正能量授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 借貸買股 台股 大盤

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