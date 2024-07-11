台積電6月營收月減 他憂「被套爛」！網反持樂觀態度

台積電10日公布6月合併營收2078.69億元，月減9.5%、年增32.9%。第2季合併營收6735.1億元，超越財測目標上限，季增13.6%；累計上半年合併營收1兆2661.54億元，年增28.0%。PTT網友擔心，6月營收表現不如5月，恐怕使股價下跌，不過也有人認為，無論營運表現如何，短期內台積電股價仍會走揚。

受惠高效能運算晶片擠爆4奈米及3奈米產能，挹注台積電第2季營收強勁成長動能，雖然5、6月營收反映403地震影響，連二月微幅下滑，但結算第2季營收達6753.1億元，季增13.6%，預料在先進製程將帶來較佳的獲利表現下，第2季將繳出不錯的獲利成績。

一名網友在PTT轉貼台積電營收公告，他對於6月營運表現並不滿意，並表示，「還有機會買到900多塊的台積電嗎？明天怎麼走？套爛了！」

其他人留言「月減下去囉」、「月減10%也太慘」、「這幾天沒漲停就是已反應，下週噴」、「這樣還能2000跟鬼一樣」、「今天買的要套爛囉」、「月減10%股價漲了80%」、「明天還來得及跑嗎？」、「唉，要被套了」。

不過也有人說「這麼大的公司還在年增」、「但台指期反應還好欸」、「年增3成是沒人會畫重點嗎」、「不管營收多少都是噴」、「會說月減的是都沒在看財測嗎」、「越爛越噴」、「超過Q2財測上緣」、「等小兒的看法，小兒說了才算數，雜魚們少說三道四」。