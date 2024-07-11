瑞銀看好台股走勢 他預言年底上三萬！網反酸是出貨訊號
台股不斷創新高，市場擔憂股市過熱，對此，瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾認為，台股目前不算太貴，加上企業獲利逐年成長、資金健康輪動，均有利行情持續走揚。PTT網友預言「年底大盤上三萬」，但其他人卻擔心是「出貨訊號」來了，反而決定一鍵出清。
瑞銀證券9日舉行2024年年中展望記者會，發表對台股與不同產業下半年趨勢的看法。陳玟瑾分析，若排除台股前四大權值股，藉由估值分析，目前台股本益比僅處於歷史平均值到正一個標準差之間，仍不算太貴，整體而言，對台股保持正向看法。
一名網友在PTT轉貼新聞表示，台股目前不算太貴，加上台灣企業很賺錢，有利台股持續上漲，年底大盤有望站上三萬點。
其他人卻不買單且留言「好，一鍵出清，就是現在」、「昨天出貨gg還一直發新聞，嘎爆你，殺成這樣跟大家說不要急，這樣對嗎？」、「有這麼善良，買賣操作還發新聞跟你說？」、「瑞銀急了」、「是有多少客戶急著下車，要這樣操作」、「看來要出貨了」、「訊號來了」、「那你在倒三小？」、「外資出貨囉」、「反指標？呵呵」。
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