投資8年、30歲淨資產千萬！過來人押壽險遇暴力升息慘賠：打不贏就加入市場

這篇文章不是在炫耀，而是我發現我繞了一大圈才達成，希望分享我的經歷讓大家少走點彎路。

況且30歲破千萬甚至破億的高手，網路上一堆，這貼文就是個人紀錄心得，勿噴。

2017-2024的投資心路歷程，雖然達到淨資產千萬里程碑，但我多走了兩年的彎路：

高雄氣爆的事件型獲利-→食安風暴味全一套7年-→認真研究後自以為借貸套利的存股-→追題材聽內線買生技-→看線圖抄底航運被關廁所-→押錯壽險公司遇到連續升息-→槓桿指數-→無限轉倉

希望大家能夠藉由我的經歷，更快達到理想的財務目標。

給還沒找到自我的投資人，主動投資的快樂在於自己的看法被市場所肯定，可以給自己1-2年的時間，把30%的資金拿來嘗試主動選股，看看自己能不能贏過正二或SSO。

贏過恭喜你，保持下去，輸了歡迎加入指數投資的行列。

至於為何要跟LETF做比較，因為投資指數的人是能無腦開槓桿的，不論是借貸投資還是槓桿ETF，今年累積投資報酬率52%。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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