快訊

板橋銀樓驚傳搶案 黑衣男搶大筆金飾逃逸警追緝中

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

台股終場漲107點力守24,000關卡 台積電翻紅小漲5元收1,045元

投資8年、30歲淨資產千萬！過來人押壽險遇暴力升息慘賠：打不贏就加入市場

聯合新聞網／ 韭韭弛谷
投資路上有賺有賠。台股示意圖／中央社
投資路上有賺有賠。台股示意圖／中央社

這篇文章不是在炫耀，而是我發現我繞了一大圈才達成，希望分享我的經歷讓大家少走點彎路。

況且30歲破千萬甚至破億的高手，網路上一堆，這貼文就是個人紀錄心得，勿噴。

2017-2024的投資心路歷程，雖然達到淨資產千萬里程碑，但我多走了兩年的彎路：

高雄氣爆的事件型獲利-→食安風暴味全一套7年-→認真研究後自以為借貸套利的存股-→追題材聽內線買生技-→看線圖抄底航運被關廁所-→押錯壽險公司遇到連續升息-→槓桿指數-→無限轉倉

希望大家能夠藉由我的經歷，更快達到理想的財務目標。

給還沒找到自我的投資人，主動投資的快樂在於自己的看法被市場所肯定，可以給自己1-2年的時間，把30%的資金拿來嘗試主動選股，看看自己能不能贏過正二或SSO。

贏過恭喜你，保持下去，輸了歡迎加入指數投資的行列。

至於為何要跟LETF做比較，因為投資指數的人是能無腦開槓桿的，不論是借貸投資還是槓桿ETF，今年累積投資報酬率52%。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲韭韭弛谷授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

延伸閱讀

股息領2萬要繳二代健保？達人解惑「配息來源是關鍵」：影響不大、要看報酬率

0050＋0056打造安穩退休現金流？達人搖頭：無法分散風險、後者報酬低

00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

00944首配0.058、年化殖利率4.5%...表現合格？專家：市面最強百搭ETF

相關新聞

投資8年、30歲淨資產千萬！過來人押壽險遇暴力升息慘賠：打不贏就加入市場

這篇文章不是在炫耀，而是我發現我繞了一大圈才達成，希望分享我的經歷讓大家少走點彎路。

股票資產破800萬…比年初多了2百萬！ 存股哥：40歲前有望破千萬

今年農曆年前後我的股票市值大約610萬，本來以為還要至少再2年左右才能到800萬，沒想到才過半年就提前達到自己設定的目標。

新光金（2888）6月獲利創高！網讚「高層換血有效」：上看20塊

新光金控（2888）8日公布6月自結盈餘，單月稅後純益達102億元，每股稅後純益（EPS）0.65元；累計上半年稅後純益達204.1億元，一舉突破兩百億元大關，EPS達1.31元。不論單月或是累計上半年獲利均創下金控成立以來新高紀錄。PTT網友歡呼「股價會一路噴上20塊」，直指「董事長換人」是營運成長最大關鍵。

早盤大震盪！高低價差逾5百點 投資專家：主力洗盤中、好標的抱緊別慌

早盤震盪不要在意，這就是洗盤手法。

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

台股大盤高點已經來到24000點，台積電再度創下1050元歷史新高價，但股民們卻是幾家歡樂幾家愁，一名網友看不下去母親的持股績效一片綠油油，…

他擁「20張400塊台積電」憂下車時機？網籲放到退休等2千

台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元；台積電（2330）收盤價1,035元，上漲30元，帶動台股盤中觸及2萬4關。有台積電股東目前持有20張成本400元的台積電股票，但相當煩惱「下車時機」，好奇「台積電合理價格」為何。其他人則認為，不必下車，不如放到退休，股價上看2000元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。