股票資產破800萬…比年初多了2百萬！ 存股哥：40歲前有望破千萬

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聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

今年農曆年前後我的股票市值大約610萬，本來以為還要至少再2年左右才能到800萬，沒想到才過半年就提前達到自己設定的目標。

總市值會增加這麼除了台股在今年為止大漲6024點之外，我在2-3月那時還開了槓桿繼續重壓，4-6月依然「持續借貸買進」，就這樣2-6月一路押上來又多押了102萬，很幸運的完整吃到這波大漲。

我不會說我對台股有著先知灼見，因為我根本無法預料市場的漲跌，出發點很單純，就是只是想要領股息套利而已，無論市場走勢如何，我還是秉持著初衷，就是「長期持有、股息再投入」。

資產方面目前我的負債244萬，如果加上手邊的黃金、現金，淨資產已經突破600萬了，之前有提過一個觀念，就是「靠負債提升你的淨資產」，我想這波大漲應該更能體會這句話的意義。

因為負債是固定的甚至逐年下降，但你的總資產是不斷往上提升，一來一往之間你的淨資產反而會因為持有負債而增加得更快，負債是逆風，但同時也是燃料，妥善運用可以讓你的速度達到連你自己都難以想像的程度。

我希望自己再2-3年就可以達到千萬市值，一個平凡無奇的普通人領著3-4萬的薪水，在40歲前拿到1000萬股票，只要用對方法，相信我可能性非常的高。

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台股 槓桿 薪水 資產

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