新光金（2888）6月獲利創高！網讚「高層換血有效」：上看20塊

新光金控（2888）8日公布6月自結盈餘，單月稅後純益達102億元，每股稅後純益（EPS）0.65元；累計上半年稅後純益達204.1億元，一舉突破兩百億元大關，EPS達1.31元。不論單月或是累計上半年獲利均創下金控成立以來新高紀錄。PTT網友歡呼「股價會一路噴上20塊」，直指「董事長換人」是營運成長最大關鍵。

新光金發言人林宜靜說明，金控單月獲利締造新高，主要是人壽子公司維持成長動能，單月獲利87.5億元，較上月大幅成長136%，延續前幾個月資本市場不錯的表現，新壽把握市場趨勢脈動，實現豐厚的資本利得；主要來自台股。

一名網友在PTT發文表示，「今年的西瓜金不一樣了」，他表示，新團隊的努力奏效，帶動6月及上半年獲利創新高，他也問，「這次現金增資是不是要變難抽了？」

其他人則留言「七月股利近來，噴爆，西瓜吃起來」、「預期全年股利會較去年略少一些，但資本利得成長很多」、「重返榮耀」、「這家跟遠東銀都值得期待，希望它以後配息也大方」、「這不是我認識的西瓜」、「現在還可以種瓜」、「西瓜有機會噴上20 賺錢就是這麼簡單」。

不少人認為獲利與高層換血有關，留言「擺脫吳家就起飛」、「腫瘤割除後正在恢復健康」、「原來是換人經營啦」、「果然沒有那個男人會比較穩」、「換老闆好有用」、「還好董事長換人了」。