股市賺錢關鍵看「超市原理」 虧損次數多一點、長期獲利多一點

（編按：作者是網路論壇「交易者之家」的創建者，筆名「金融帝國」。他自14歲初入股市，自此開始經歷慘痛的虧損。但他從不否認與迴避過去的虧損，而是將這段經歷視為寶貴的財富。經過近30年的淬鍊，已經成為一名成熟的順勢交易高手，希望自己能夠拋開利益，與大家進行單純的交流與探討。）

超市那種最後一次性付帳的銷售模式，更能激發消費者的消費慾望。在結帳前的採購，如果每拿一件商品就要付帳一次，預估銷售額就會下降。簡單的說，人們對於「次數」要比「數量」更為敏感。

如果是收入的話，十次1元的收入產生的滿意程度大於一次10元的收入。同理，對於支出而言，十次1元的支出產生的痛苦程度大於一次10元的支出。

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》） 這一點在市場上也表現得極其明顯。為什麼牛市的成交量大於熊市呢？因為投資者在獲利的情況下更樂意交易。同時這也說明投資者並不是絕對客觀的，存在相當大的偏見。也就是說，投資者更重視機率，而不是賠率。

雖然市場上有「七賠、二平、一賺」的說法，但市場上的平均正確率卻是高於50%的。我們雖然不可能精確計算市場的平均正確率到底多少，但用簡單的公式就能算出一個大概：牛市成交量的總和／全部成交量的總和＝全部投資者的平均正確率。

有一個奇怪的現象：我在身邊的股民中，找到一個正確率低於50%的投資者是非常困難的！如果不相信，你也可以試著找找看。

在我看來，股民們大幅虧損最主要的一個原因，就是正確率太高了！假設某股民在最短持有週期為兩週的情況下，刻意降低正確率，就有可能實現長期獲利。但這不符合大眾的常理，難道虧損的罪魁禍首真的在於高正確率嗎？

正確率的本質到底說明什麼？正確率的高低，與預測水準的好壞沒有絕對的相關性，與離場策略更相關！理論上，即使在隨機開倉的情況下，只要停損的幅度數倍於止贏的幅度，正確次數就能數倍於虧損次數。

所謂高正確率，只能說明利潤是被眾多的人（次）平分，虧損是由少數人（次）承擔。由此看來，股民的高正確率，只能說明「利潤兌現，虧損掛起」的癖好發揮作用。

簡單的說，就一定數量的利潤而言，多數投資者希望其中的獲利次數更多、虧損次數更少；然而，我希望由更少的獲利次數與更多的虧損次數組成。

投資者比較願意鎖定利潤、逃避虧損的本能，正好為我們找到獲利的武器。

我再說一遍，所有具有再現性機率優勢的交易方法，完全來自於人性的不對稱性、使市場產生的不對稱性。像大眾對待利潤那樣對待你的虧損，你就能長期獲利！

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》作者：金融帝國（譚軒））