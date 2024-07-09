台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

台股大盤高點已經來到24000點，台積電再度創下1050元歷史新高價，但股民們卻是幾家歡樂幾家愁，一名網友看不下去母親的持股績效一片綠油油，覺得相當頭痛，力勸母親應把所有股票趁現在全部出清，但母親又捨不得，令她不知如何是好。

原po在網路論壇Dcard發文感嘆，她看了「韭菜老媽」的股票很頭痛，買了23檔股票幾乎一片綠油油，持有標的中僅有鴻海、台積電、南亞科、元大金及鈊象為正報酬。

其他檔股票如中環、友達、長榮、台驊投控及驊宏資都快要-30%的負報酬，中鋼、台橡、嘉里大榮、陽明及漢磊也有超過-40%的負報酬，另外，四維航為-56%負報酬，炎洲更來到-64%的負報酬。

看到母親慘不忍睹的投資績效，她強烈建議趕快趁現在全部出掉，但母親就是非常捨不得，於是她便上網發問想聽聽大家的意見，看有哪些股票可以直接出掉，甚至有些都已經放了10年之久。

底下留言不少人紛紛表示，「建議就是別選股了，請愛用指數型ETF或是加權正2」、「「真的可以直上0050+0051，高檔會怕就買點債」，原po也回說「真的…她的0050把這些損失都扯平了」。還有網友認為原po母親實在買太多了，而且選的股票類型都太相近，等大盤大跌會虧更慘要有準備。

「妳媽是不是跟我媽一樣都看電視老師講哪支就跟著買？」、「1050的台積電賺3w多，是得買多高啊，隨便加一加也要兩三百萬的資金吧，大多頭還這麼綠，看來都是追高類型的，還不如全部投在ETF上面」、「留AI跟綠能其他都清掉，改買四大天王（台積電、鴻海、聯發科、廣達）會不會比較好？」

「沒有妳媽媽就沒有我們廣大的股民賺錢，謝謝妳」、「建議清到剩10檔內，集中火力，雖然雞蛋不要放同個籃子，但是妳媽媽籃子也太多，而且都破洞」。不過也有人勸，「真心建議不是自己的錢不要幫忙操作，也不要叫她買指數什麼的，如果賠了妳也無法負責」，原po則回說，「只是讓媽媽做個參考，沒有要代為操作」。