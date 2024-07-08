賭徒贏錢比年薪還多…太太備豐盛酒菜後續更慘 專家：成熟交易者看的不是「結果」

某日，一位賭徒贏得比一年薪水還多的鈔票，回家後太太像迎接功臣一樣準備好豐盛的酒菜。不久後，這位賭徒輸掉了更多的金錢，這次他的太太說什麼也不讓他進門了。

賭博是原因，輸贏是結果；要不要賭博是可以確定的，輸贏是無法確定的。投資者對於交易方法而言，是否也像這位賭徒的太太一樣，用結果來決定一切呢？

有時我在想：我們這些投資者的喜怒哀樂、甚至是非評價，都是完全建立在自己根本不能左右的結果上，難道不可笑嗎？在大多數投資者看來，能賺到錢的方法就是好方法，會虧錢的方法就是壞方法。真的按照這樣的邏輯來分析對錯，任何方法都是好方法，任何方法也都是壞方法。

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》） 這種是非觀的直接產物，我們陷入永無止境的「狗咬尾巴」而無法自拔。事實上，一位投資者成熟的起點與終點之間的距離並不遙遠，但通常投資者都在原地打轉而停滯不前。

在我看來，投資者能否取得成功，從某種意義上來說是取決於堅持錯誤與改正錯誤的能力；其中第一個「錯誤」代表自身交易策略帶來的合理虧損，第二個「錯誤」代表交易方法錯誤而出現的虧損。

這就是莊子所說的「外化而內不化」。我希望讀者朋友們明白的是：對於對錯的評價應該是基於交易策略，而不是基於結果。

對於任何投資者來說，都必須找到自己應該承擔的東西。交易絕對不是沒有成本的不勞而獲，所以我們必須首先確定我們能夠承擔的成本是什麼？然後，找到一種合理的策略來一致性的實現全部交易。

這就是每一位投資者成長中找到的基石！當你知道什麼樣的行情是你必然虧損的行情時，你自然就找到了什麼樣的行情是你必然能夠獲利的行情。

在交易之路上，我們走得再慢都沒有關係，但是我們必須確認自己是在向前走。如果你不能接受「盈虧同源」的事實，你就不可能找到穩固的基石，自然你全部的交易技術就只能夠是空中樓閣。

一根單獨的稻草無法壓倒駱駝，之前的稻草並非毫無價值。沒有壓倒駱駝的稻草就是你的虧損，最終壓倒駱駝的稻草就是你的利潤。

這就是「盈虧同源」的道理！當你規避虧損，自然也就規避利潤。明白嗎？最後一根壓倒駱駝的稻草並非是特殊的！讓你獲利的交易也並非由於特殊的方法而產生的！請記住，盈虧是不可分割的！

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》作者：金融帝國（譚軒））