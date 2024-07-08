蓋大廈需要的重要「磚頭」 投資想穩穩賺？先思考「早有定論」的問題

隨著近幾年程式化交易和私募行業的蓬勃發展，順勢交易策略表現出收益快速衰減的特徵。在經歷了十個連續盈利的年頭後，本人自2017年開始進入「交易的冬天」，甚至在三年內出現過兩次虧損年。好在虧損幅度都能控制在5%以內，並且中間一年的利潤也足夠覆蓋前後兩年的虧損。

這三年的困境可以說是史無前例，雖然遠遠不到無法接受的程度，卻對系統的有效性難免產生懷疑。千萬別覺得5%的年度虧損不足掛齒，這與單日出現25%的巨虧並不矛盾。

使用單純的順勢交易系統

每當歷經前所未有的資金回撤時，總會擔心自己的言論是否存在誤導他人的可能？雖然我至今仍在使用單純的順勢交易系統來養妻活兒，但卻需要更多的資金投入、更多種的商品分散、更為苛刻的風控手段，甚至是接受更低的收益水準。倘若重倉追蹤少數幾個商品，運氣差些絕對存在爆倉的可能。值得慶幸的是，很多年前我就已經不在網路上繼續發表文章，否則真難保不會讓初學者造成財務上的災難。

公平的說，順勢交易仍然是最為穩健的策略之一，虧損的自限性使其至少存在明顯的分散價值。只不過「平均年化收益」與「最大回撤幅度」的比值，已經降低到無法以穩健的資金管理來實現豐厚利潤。

換言之，單純的順勢交易已經無法收益卓越，從而很難再以此賺得第一桶金後靠交易為生。其中的原因倒也不複雜：程式化交易的幾行代碼就能追上我十年以上的經驗；私募基金的銷售團隊，可以輕鬆超越我一點一滴的資金積累。順勢交易策略的難處並不在於如何熬過虧損期，而是必須親手不斷重複造成虧損的操作。

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》） 程式化交易近乎完美的解決了此難題：歷史回溯的統計結果能給予使用者信心，全自動的虧損方式又將順勢交易變得無異於指數投資。這使得堅持系統就像被動等待解套一樣容易，反倒是停止交易成了需要勇氣的主動行為。

好的一面是，雖然低進入門檻的私募行業造成大量資金湧向順勢交易，但投資者卻難以接受不夠平滑的資金曲線，迫使基金經理逐漸轉向容易被大眾接受的交易策略，而我最後的核心競爭力似乎只剩下自有資金可以接受更大幅度、更長時間的資金回撤。

始於2020年的牛市使順勢的利潤有所恢復，但過高的噪音成本卻無法再將倉位保持在原先水準。或許順勢交易策略就像所有的朝陽產業一樣，市場競爭終將使暴利期不可逆的轉為成熟期。

正確的邏輯並不等於正確的結論

以十年前的市場特徵來看，順勢交易策略具有近乎普世的有效性，執行層面的難處則在於用信念對抗本能。為了讓讀者能夠相信顯而易見的道理，斬釘截鐵的說明方式未免顯得有些過猶不及，大量使用類比法闡述觀點也難免存在瑕疵。雖說透過產生共鳴的方式可以傳遞信念，但尋求共鳴在本質上卻與批判性思維相牴觸。讓我不免感到尷尬的是，喜歡裝神弄鬼的江湖騙子也擅長用此法來唬弄人。

理性主義並非沒有陷阱，畢竟大眾往往很難意識到「正確的邏輯並不等於正確的結論」。如果說後者是「沒有證明不了的命題，關鍵是需要什麼樣的假設」，前者就是「沒有觀察不到的規律，關鍵是需要什麼樣的角度」。

這說明我在書中的所有觀點，都不過是特定視角下對市場的觀察。曾經，賺錢容易的時候倒沒什麼大問題，但如今有效性已經愈來愈取決於讀者自身的狀態。我覺得有義務向信任自己的朋友坦誠，隨著順勢交易策略得到業內的普遍認可，充分競爭的結果使其很難滿足初學者的需求。

事到如今，我有些擔心會讓讀者形成不切實際的信念，更不希望由此對市場失去了開放性的態度。必須承認的是，心無旁騖的堅持機械化系統，甚至於「放棄思考後忠於趨勢信仰」，恰恰就是我當年想要達到的效果。這無疑是種矛盾但卻並非錯誤，畢竟社會科學理論本應該是成對出現的。從絕對意義上深究孰是孰非，只會徒勞無功，真正重要的其實是找到各自的「適用邊界」。

正如相對論和量子論分別適用於宏觀世界和微觀世界，自然科學理論的「適用邊界」只是不會產生歧義而已。我愈來愈覺得社會科學中無法剝離的不確定性，完全可以將其理解為「適用邊界」的不確定性。總而言之，請讀者朋友不要從絕對的角度來理解任何觀點，畢竟它們只有在一定範圍內才會是有效的。

如果說程式化交易是造成順勢利潤衰減的主要原因，交易者最後比拚的很可能就是不可量化的部分。我覺得，有必要重新思考預測、基本分析等此前書中「早有定論」的問題，並且用更為開放的態度來審視其他理念的合理性。

比如說，基本面分析難以量化的特點，反倒有可能成為保持有效性的護城河。如果我們以市場走勢與主流觀點的差異做為切入點，是否有可能建立一套「包含現實」而非「為現實指明方向」的基本面分析方法呢？

雖然我現在不覺得自己可以為讀者提供一整套應對市場的方案，但還是希望某些片段能讓有緣的朋友獲得些許啟發。當我不再試圖提供一整座「大廈」時，或許某些理念做為「磚塊」仍可擴展思考。

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》作者：金融帝國（譚軒））