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外資上調台積電（2330）目標價 網酸「落後指標」：上看2千

聯合新聞網／ 綜合報導
彭博資訊報導，摩根士丹利將台積電目標價上調9.3%，達到每股1,180元。路透
彭博資訊報導，摩根士丹利將台積電目標價上調9.3%，達到每股1,180元。路透

台積電（2330）股價8日盤初大漲近3%，報每股1,035元，再創新高，此前摩根士丹利（後簡稱大摩）將台積電目標價上調9.3%，達到1,180元，理由是對AI半導體需求可持續性的預期以及晶圓價格上漲的趨勢。PTT網友狠酸「外資成落後指標」，並認為台積電7/18法說會前都很穩，「1000元台積電是天上掉下來的禮物」，甚至有人預言股價上看2000元。

根據彭博資訊報導，包含詹家鴻（Charlie Chan）和戴舒云（Daisy Dai）在內的摩根士丹利分析師在報告中表示，由於AI需求的可持續性，台積電可能會將其2024年全年營收成長財測從先前預估的20%-30%區間的中低位，提升到中位（mid-20%）。

一名網友在PTT發文表示，台積電7/18法說會前股價走勢都很穩定，法說會也會將是利多，「1000元台積電是天上掉下來的禮物，天黑請閉眼，天亮請數錢」。

其他人留言「還是低估，大盤漲到3萬，鴻海300，台積1300，聯發科2000」、「毫無國際觀的外資」、「整天擺明騙散戶」、「能不能勇敢一次喊高一點」、「我以為2330是他的地板」、「好恐怖，最近GG比正二還兇」、「大GG真的連放羊的大摩都壓不住」。

還有人留言「看漲說漲，韭菜外資」、「大小摩全變落後指標」、「我朋友目標價看到1450元」、「大小摩早點調吧，不然要一直調很不方便」、「早知道七百多就下手」、「年底上2000，再賺一棟房」、「突然保守，很不習慣」、「一直上調一直爽」、「直接估1500很難嗎？」

PTT 台積電 外資 摩根

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