他擁「20張400塊台積電」憂下車時機？網籲放到退休等2千

台股8日收盤上漲321.56點，以23,878.15點作收，成交量5,519.76億元；台積電（2330）收盤價1,035元，上漲30元，帶動台股盤中觸及2萬4關。有台積電股東目前持有20張成本400元的台積電股票，但相當煩惱「下車時機」，好奇「台積電合理價格」為何。其他人則認為，不必下車，不如放到退休，股價上看2000元。

台積電8日在接近午盤時大漲45元，攻抵1,050元，帶動台股站上2萬4,000點整數關卡，寫下從2萬3,000點至2萬4,000點只花4個交易日就完成攻千點記錄，法人看好，在台積電法說會前，台股有機會再向上挑戰2萬5,000點大關。

一名網友在PTT發文表示，台積電上週股價破千元，法人都認為台積電沒有對手，散戶暫時難以追高進場，他好奇，「在這種條件下，台積的車是不是更輕，往1200的方向是不是更快？」

該網友目前持有20張成本400元的台積電股票，他煩惱下車時機點為何，問「大家打算什麼時候下車？我想成本不一樣，大家想下車的價格可能也不一樣，有台積的小股東是怎麼想的呢？」

其他人留言「3年內沒對手，80*20=1600穩的」、「賣掉錢要改放哪裡？房地產？玩樂？」、「至少穏到明年」、「到底為何要下車，就放到退休啊，台灣最強公司你不投資，反而去買奇怪的個股」、「全世界80億人都需要台積電，你覺得合理價格是什麼？」、「不需要下車啊，你缺錢？」

還有人留言「出掉一半，有回檔會再買」、「合理大概兩千吧」、「現在不貴也不便宜，繼續買就對了」、「漲上1千了，買得起的人變少，籌碼更集中，股價更好拉」、「2025年eps估50元，目標價應該是1250，50*25=1250」、「獲利持續成長中，短期目標1200」。