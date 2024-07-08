19歲就將爸媽畢生積蓄賠掉過半…系統交易專家敗光家產 最後翻身數千萬身價

14歲的時候，我正巧趕上1997年大牛市的末端。或許是被身邊親戚賺錢的案例吸引，也或許是受到股市類題材電視劇的啟發。總之，我這個從來都對自己的智商不缺乏自信的毛孩子，幻想著可以從股票市場上賺到不小的財富。

正由於我的年少輕狂，將我的家庭推入永無止境的深淵。記得那時開立一個股票帳戶，至少需要八萬元（本書「元」皆指人民幣，1元人民幣約為4.4元新台幣）的保證金，我只能鼓吹我老爸來開立股票帳戶。

為了解套攤平 愈陷愈深

由於在大牛市的頂端入市，我家買進的股票立刻被套牢，為了實現「解套」，不得不投入愈來愈多的資金。很顯然，更多的投入只是帶來更多的虧損，最終我老爸實在沒有勇氣繼續面對這個可怕的市場了。

這樣一來，我家的財政大權就完全落在我的手中，我的接手同樣無法扭轉繼續虧損的趨勢。經過多年的「努力」，我19歲的時候就已經將爸媽畢生的積蓄賠掉過半。

股票市場的確伴隨著我的成長，也使得我喪失很多同齡人的樂趣。好的一面是，在股票市場上碰的釘子讓我成熟不少，甚至培養起更為可貴的責任心。或許是因為年輕人的思維更加靈活，不會像中年人那樣有石膏般僵硬的迷思。最終，我還是一步一步的走出了泥潭，只不過花了我八年的光陰。

多年以後的今天，我雖然賺到數十倍的利潤，甚至可以穩定的在市場上獲利。但我仍舊在反思，這條路真的值得嗎？曾經在市場上痛苦的掙扎，讓我至今心有餘悸。顯然，我絕不可能具有金融從業人員必須具備的那種（對交易的）樂觀態度。

網路上的「交易者論壇」

我沒有從事金融業，只是自己對自己負責的管理一筆自有資金，甚至我最終還找了一份與金融業完全無關的工作。在交易的成長之路上，我受到很多交易書籍的寶貴啟發，以及在交易論壇的討論中產生大量共鳴。

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》） 我得到很多網友的認可，大家的支持的確讓我非常感動，讓我在這個冰冷的事業中感到可貴的溫暖。在很多熱心網友的支持與說明下，我在網路上創建一個非盈利的論壇「交易者之家」。

很簡單的道理，如果你把自己的博弈對手當作自己的老師，你幾乎毫無取勝的可能，這無異於奢望從廣告中學會消費。我則希望「交易者之家」能夠成為脫離行業內利益動機的交流淨土，從而實現一種投資者之間單純的互助模式。

論壇上每個人都在無私的分享自己的經驗與感悟，隨著不斷的交流與總結，本書的雛形也漸漸形成。從某種意義上來講，本書可以說是我的無心之作。我的文章被眾多網友自發的歸納、整理、轉發，更多人的期待讓我有信心將我的交易思想系統性的整理成書。

我覺得本書最大的看點在於，這是一本站在投資者視角觀察市場的作品。或者說，這是一本真正意義上為投資者而寫的書。事實上，這個行業內每個人所闡述的觀點，都不可能不受自身角色的影響。

顯然，我與讀者朋友們沒有絲毫的不同，只不過是市場中一位渺小的投資者。或許，我比那些高不可攀的業內人士更加了解中、小投資者所處的自身環境，以及想法中的迷思。至少，我不希望再為讀者朋友們增添任何新的迷思。本書並不想證明什麼，只是想告訴大家一些市場真相。

我相信，市場上已經不可能再存在任何新鮮的東西了。但我仍舊希望通過新鮮的視角來思考市場中的老問題，否則本書也就不具有任何存在的意義。我畢竟不是職業作家，我很難給大家優雅的詞藻，以及嚴謹的邏輯性。甚至，由於本書的創作時間經歷太久，從而使得內容結構缺乏層次感、以及很多地方存在重複的嫌疑。

但最低限度，我有義務讓每一位讀者感受到真誠與客觀。我所謂的客觀，並非是指觀點上的絕對正確──恐怕市場上沒有什麼結論是絕對正確的。相反的，任何結論的有效性都需要建立在特定角度的基礎上。我只不過是希望本人的觀點，不會受到任何動機的影響而偏離公正與客觀。

（本文出自《走出幻覺，走向成熟》作者：金融帝國（譚軒））