餐廳吃飯聽見小孩要買股票…爸爸回「現在要賣出」才對！ 專家：股市真的太熱？

晚上跟朋友去餐廳吃飯，隔壁桌是一位爸爸帶著小女孩，孩子跟爸爸說想要買股票，沒想到爸爸很自然的回說：「現在哪可以買股票，要賣出才對，今天我們吃的大餐也都是賣股票賺來的」。

小女孩似懂非懂的說喔...呆呆萌萌的看起來好可愛；這是我近兩年來看到的第二個小小孩說要買股票，難道這代表股市真的太熱嗎？

其實我和朋友的晚餐，吃飯錢也都是ETF的股利買單，嚴格來說我跟這位爸爸一樣，只是我不是一次全賣，手上還有部位，每個月都還是會有股息入帳，所以我是抱著不疾不徐的心情慢慢賣的。

原則上，我是一個月賣一批，只是一個月的哪一天賣最好？

當然是高點的時候賣了，但老話一句，高低點沒辦法預測，能賣的自己滿意而且不後悔就好了，像出現高點就是賣出一批的好時機，賣出後，就跟朋友來慶祝一下，還意外的聽到隔壁父女倆可愛的對話！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。