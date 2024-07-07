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朋友信貸220萬花到剩60萬讓女友投資！ 小師傅：自己都不擔心了免替他瞎操心

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

最近我和幾個好久不見的朋友一起吃飯，其中一位男性朋友和他的女朋友交往將近四年並同居。這位男性朋友，月薪約六萬多元，薪資全數上繳交給女友管理。女友月薪4萬多，兩人合計收入10萬左右。

在交談中，他在抱怨他目前的財務狀況。這位朋友目前存款為零，且有120萬元的信貸負債。他的女朋友也有100萬元的信貸負債，據他說有160萬的信貸借款全都用於日常生活當中花光了，所以這樣有160萬元的借款基本上都是無法產生正現金流的不良負債。

他女友有替他進行了一些投資，男方借出信貸的120萬元，其中60萬元用於投資，每月可獲得7,000多元的利息。我問他這是什麼投資每年有14%的利息啊？他竟然說自己也不知道。我心想，是梁靜茹小姊姊給你的勇氣嗎？什麼都不知道就敢讓她投資，不怕最後本金全無嗎？

我跟他說你要不要試著多學習一點投資理財的知識？他回應說他不想了解這麼多，希望另一半可以幫忙管理所有大小事，無論是投資理財還是生活瑣事，他都沒什麼興趣處理。

我接著問他，你們不是前幾年打算買房嗎？頭期款怎麼辦？他說女朋友花費很大，什麼都要買最好的，物質享受極多，基本上他們每月都打平沒有任何存款。

我心想，這樣下去，你還敢讓她管理一切，不怕最後被淨身出戶嗎？但是想說還是不要多講什麼了，他都不這麼擔心了，旁邊的人還是不要幫他們瞎操心了，反正生命自己會找到出路的...好好活著，健康就好。

有錢的人更會借錢套利
沒錢的人更會借錢度日

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