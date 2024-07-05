台積電（2330）還會漲！他看好「股價到2千」：本益比至少30倍

台積電4日以1,000元跳空開高，一度上漲至1,010元，收在1,005元，漲幅2.66%，創下歷史天價，也躋身千金股的行列。PTT網友分析「1000元才是開始多」，他認為後續台積電上漲空間仍大，主因就是先進製程3奈米以下技術超前無對手，他斷言股價上看2000元，本益比至少30倍。

台積電成為千金股的一員，千金股俱樂部中，如以市值來排名，台積電為第一，市值來到26.06兆元。第二名聯發科市值為2.19兆，第三名由緯穎拿下，為0.47兆元。

一名網友在PTT發文表示，台積電4日股價破千，不少人選擇賣掉持股，但他認為，台積電價值更高，現在只是剛開始，「魚尾巴才真正開始，魚尾有多長要用想像力」，他指出，台積電在先進製程3奈米以下的技術沒有對手，全世界獨一無二，其他廠商不可能追上台積電，因為技術、資本門檻都很高，還得要國家水電土地基礎設施完整、本土配合供應鏈齊全等。

該網友說，台積電本益比就是要比照美股，至少30倍，「有人估台積電今年賺40億、明年賺50億，未來又孤門獨市，兩奈米好像也研發進度不錯。所以台積電我提高目標價到1500-2000元」。

其他人則留言「剛剛進場啦就是要買在1000，你們會發現1500很快就來了」、「大立光都可以六千了，台積電三千很過分嗎」、「台積未來要跌到跟HTC一樣慘，寧可相信會漲到2000」、「400多不買，900多才再買，笑死人」、「2000也太小看了」、「折折950賣飛難過中」。

還有人留言「先看1200吧，2000太遠」、「1000塊以下是禮物」、「1000以下無腦買」、「當然是全世界的錢來抬轎呀，九千億鎂一堆外國人的錢」、「美股漲成這樣，明天GG等著破千」。不過有人留言「htc當初也破千過」、「川普選上的話要小心被開刀」。