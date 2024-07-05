台積電（2330）股價破千「一次漲跌5塊」太傷台股？網議拆股可行性

台積電4日以1,000元跳空開高，一度上漲至1,010元，收在1,005元，漲幅2.66%，創下歷史天價。PTT網友擔心，台積電上下5塊等於台股波動50點上下，影響甚巨。不少人討論「拆股」的可能性，有人直言「準備分割股票，噴到外太空」。

台股4日在台積電（2330）、鴻海（2317）的大漲帶動下，上漲350.1點，收在23,522.53點，創下歷史新高。其中台積電正式突破千元大關，收1,005元，晉升千金股，市值也衝高至26兆。

一名網友在PTT發文表示「台積電不能一次漲5塊吧」，他指出，台積電股價破千元、一檔5塊，對股本小的股票而言區別不大，但是對於台積電而言，只要股價上下5塊等於台股波動50點上下，影響極大，「證交所的人，是沒想過這問題嗎？」

其他人則留言「然後呢？你是不是沒買」、「說真的還真沒想過，去年台積電還在四百多」、「以前沒碰過這種狀況」、「以政府效率，5000元的時候你會再問一次」、「台積電如果不想分割股票呢？你證交所可以逼他嗎」、「這樣大盤波動變活絡總比死魚好，證交所該開心吧」、「1拆二然後再漲回1000，然後你會再問一次同樣的問題」。

不少人討論拆股，留言「趕快分拆啦，學學英偉達」、「趕緊零股交易吧，趁機把白癡制度改一改」、「我也希望一張拆4張，這樣我就會變成很多張」、「所以之前有問要不要拆股啊」。