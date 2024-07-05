大盤創高他想賣ETF！網酸「無腦還想抓高點」：亂賣連配息都沒

在台積電（2330）、鴻海（2317）的貢獻下，台股4日向上跳空大漲，終場收在23,522.53點，上漲350.1，漲幅1.51%，成交量增至5,350.77億元，三大法人買超414.6億元。PTT網友討論「大盤創新高賣ETF」，其他人卻酸他，就是無腦投資才會買ETF，狠酸他「無腦還想抓高點？」還有人說，急著賣後續還要等回檔才能買回，連配息都賺不到。

台積電4日以1,000元跳空開高，一度上漲至1,010元，收在1,005元，漲幅2.66%，創下歷史天價。重電股王華城（1519）也一舉站上千元，收1,015元，也帶動重電族群一同上漲，中興電（1513）大漲逾7%，重回200元關卡。機器人概念股也漲勢兇猛，羅昇（8374）、慧友（5484）、穎漢（4562）、盟立（2464）、昆盈（2365）都漲停鎖死。

一名網友在PTT發文表示，台股頻頻創新高，台積電、聯發科等個股股價表現亮眼，根本是「衝到天上」，因此也帶動不少ETF上漲，他好奇「大家這時候會選擇先把ETF賣掉嗎？拿去投資個股或是先不買，不然感覺如果之後大盤掉下去，那些虧得錢配息都要好久才能賺回來」。

其他人則留言「賣了要買什麼」、「要玩價差還是玩資產中位數這一開始就要想好」、「掉了再賣」、你終究要買回來的幹嘛賣？除非你65歲以上了，那確實該快點賣一賣花一花，不然死了啥都沒有」、「不會欸，現在要錢丟質押就好了」、「個股是要買哪一股」、「台股無腦多，賣啥？」、「菜雞才賣，25000到了再考慮」。

還有人留言「買ETF不就是要穩，大盤創高又忍不住要賣掉買個股，當初的初衷勒？之後被套又要後悔？」、「那你幹嘛買etf？」，也有人建議「賣一半，回檔在接」、「今天大盤漲這麼多，919都要變綠色了，買什麼ETF，台積電無腦衝就對了」。