台積電千元、股市瘋漲！金管會喊基本面遭酸「太早端麵」：年底2大利多

金管會主委彭金隆3日表示，台股表現與基本面有關係，未來台灣經濟成長率，還有經濟景氣對策連兩次黃紅燈，出口也持續暢旺，還是有基本面支撐。PTT網友認為，現在談基本面還太早，未到利多出盡的時候，直呼「今年抱住就贏了」。

彭金隆強調市場波動難免，但是主管機關不方便做預測，會密切觀察。而對於美國聯準會（Fed）何時降息及對台灣又有何影響？彭金隆志表示，市場普遍預期美國大概9月降息，影響市場有2大變數，除美國利率政策之外，還有美國年底總統大選。

一名網友在PTT發文表示，台股仍在高點，景氣燈號也是黃紅燈，「主委就要吃雞本麵了哦，太快了吧！美國年底大選、降息都還是利多，還沒到利多出盡的時候吧」，他也直言「2024最大的問題就是抱不住，抱住就贏了！」

其他人則留言「高點還要喊話基本麵，是有多怕」、「雞苯麵換人煮」、「麵太早端了吧」、「金管會主委必備料理：雞本麵」、「NPC只會說同一句話」、「現在是跌多少了，要端出來？」、「哪一次不是基本面仍有撐？」、「又沒跌上菜基本麵？」、「太早吃麵了吧」。

還有人說「所以支撐點位在哪？說說看？」、「你就繼續撐、繼續吹、繼續唱」、「不喊還好，喊了有點毛」、「都黃紅燈了還在雞本麵支撐」、「這碗麵從萬5被酸到2萬3，永遠有人說是高點」、「萬三雞本麵，兩萬三也雞本麵」、「連大漲也要吃麵」。