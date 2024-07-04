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貨櫃海運價升！他籲「買票上船出航了」 網卻憂成潛水艇

聯合新聞網／ 綜合報導
貨櫃海運價上升。聯合報系資料照
貨櫃海運價上升。聯合報系資料照

貨櫃輪運價漲不停，陽明已經向客戶宣布8月起加收綜合費率附加費（GRI），而且加收的金額不斷攀升，比上個月再多一倍，每40呎櫃（FEU）直接跳升加收2,000美元，以現在的遠東-北美線的運價計算，漲幅超過兩成。PTT網友直呼「水手快上船卡位買船票」，其他人卻不買單，甚至擔心利多新聞太多變「潛水艇」，可能會是股價下跌的訊號。

隨著第3季旺季即將到來，運價漲勢一路不回頭，以現在的運價來看，挑戰運價歷史高點的可能性愈趨升高。受惠於運價飆漲，有利於貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）第3季營運及獲利表現，也因此，市場運價透明度已經延續到第4季，出現季季高的走勢，這也顯示貨櫃輪市場需求真的很強勁。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，水手再不上船，船就要開了，建議大家先卡位買好船票，「抱緊抓好，要出航了，一篇一根！」

其他人卻留言「七月這波推漲都不確定了何況八月，喊個氣勢而已」、「又想騙人上船」、「利多新聞太多通常都…」、「潛水艇」、「航運利多新聞，真的是每天一直發」、「剛剛算了一下陽明拉到漲停的量最少需要28W張，保守估計大概要35萬張，今天拉G盤，資金跑AI，咕嚕」。

還有人留言「航運完美表現了甚麼叫做有新聞就跌，不論多空」、「近期加班船太多，中國貨量已開始放緩了」、「可是還在死水價」、「是要幾篇，利多出盡啦，準備跌破季線咕嚕咕嚕」、「準備跌到下市」、「陽明最會亂發漲價通知，通常是想維持運價不掉而已」、「傻了才買航運，無腦gg這麼簡單」。

PTT 萬海 貨櫃 長榮 陽明

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