快訊

趕在30歲前出境…他出國念博士躲兵役逾期年餘仍不歸 法官判罰9萬

台積電開盤大漲21元晉身千金股 台股早盤漲近300點站上23,400點

台灣旅行團在南韓出車禍！肇事司機身亡、1台籍遊客受傷

台積電（2330）今股價將破千？網曝多頭最大風險是「抱不住」

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價居高不下。路透
台積電股價居高不下。路透

台積電ADR周二上漲近2%，收在175.70美元，較台北交易溢價拉大為19.4%。費城半導體指數也上漲1.2%。PTT網友直指分析師郭哲榮預測不準，質疑「說好的回檔3000點呢？還說台積電可能回檔到700塊」。其他人直言「今年最大風險：抱不住」。

美股周二全天在小幅上漲和小幅下跌之間波動，然後在收盤前轉高。那斯達克綜合指數上漲149.46點，漲幅0.84，收於18,028.76點，創下2024年第22個收盤紀錄；標普500指數上漲33.92點，漲幅0.6%，收在5,509.01點，創下今年第32個收盤紀錄，且有史以來首次收在5,500點之上，延續今年以來強勁漲勢；道瓊工業指數上漲162.33點，漲幅0.4%，收於39,331.85點。

一名網友在PTT發文質疑郭哲榮預測，他直言「說好的回檔3000點勒？怎麼一個禮拜就噴了？看空之後美股一直噴，噴到台股也壓不住了，還說台積電可能回檔到700塊」。

其他人則留言「記住那些一直跟你說要回檔了騙你收手的人」、「all in不要不信」、「哲哲全體會員還在等跌了3000點在接」、「台積電隨便下車隨便後悔」、「2330在台灣變成控盤工具了」、「就是因為有折折和他的信徒提早下車，所以才沒有發生人踩人，只要散戶的etf還在定期定額扣款，只要有投顧呼籲居高思維，那現在就是一個平衡狀態的賽局」。

還有人說「真的要感謝透支長帶會員出場」、「現在每個網路名嘴都在說要回檔了，應該怎麼做」、「哲哲那個收的會員費貴的嚇死人」、「這不叫溢價，是台積電還少了20%漲幅，上看1200不是嗎？」

2330台積電 PTT 半導體 台股 美股

延伸閱讀

大盤2萬3布局0050正2！存股哥「問就是ALL IN」：用高股息ETF來Cover

00944成立不到2個月竟配息！15日最後買進 達人：是居高思危的好選擇

0056配出1.07元還輸給00919、00713？達人：別小看經歷過空頭的大前輩

00878股價漲該先出清、等低點接回？達人：22元出貨的現在焦慮追高

相關新聞

台積電（2330）今股價將破千？網曝多頭最大風險是「抱不住」

台積電ADR周二上漲近2%，收在175.70美元，較台北交易溢價拉大為19.4%。費城半導體指數也上漲1.2%。PTT網友直指分析師郭哲榮預測不準，質疑「說好的回檔3000點呢？還說台積電可能回檔到700塊」。其他人直言「今年最大風險：抱不住」。

貨櫃海運價升！他籲「買票上船出航了」 網卻憂成潛水艇

貨櫃輪運價漲不停，陽明已經向客戶宣布8月起加收綜合費率附加費（GRI），而且加收的金額不斷攀升，比上個月再多一倍，每40呎櫃（FEU）直接跳升加收2,000美元，以現在的遠東-北美線的運價計算，漲幅超過兩成。PTT網友直呼「水手快上船卡位買船票」，其他人卻不買單，甚至擔心利多新聞太多變「潛水艇」，可能會是股價下跌的訊號。

台股估值真的高！三大因素加持讓它看回不回 投資人最大風險竟是沒持股？

「如果從過去10年的數據來看，台股大盤目前的PE值跟PB值是很高沒錯。」野村投信國內股票投資部主管姚郁如這樣點出台股所面對的處境；但因為有三大因素加持，讓野村投信投資策略部副總經理張繼文指出...

輝達遭法反壟斷控訴！網嗨是「撿便宜時間」起鬨：別賣歐洲

路透社報導，人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控，這會使法國當局成為首個對輝達採取行動的執法機關。PTT網友直呼是「輝達撿便宜時間」，其他人也酸「歐洲提款日常」，還有人說，乾脆不要賣去歐洲。

川普若當選美債會受傷？網憂「剩拜登能救」：但機率基本為零

美國總統大選首場電視辯論會使共和黨前總統川普被看好勝選的機率上升，美國市場發生變化，當日金融、醫療保健與鋼鐵大漲，美債則表現低迷，美國經濟學家憂心，美債市場可能受到嚴重打擊。PTT網友討論，川普當選物價可能噴發。其他人直呼「只有拜登能救美債了，但機率基本上幾乎是零」。

大學生自認韭菜秀對帳單 網見損益跪喊「少年股神」嘆投資不如投胎

近幾年，不少年輕人紛紛進入股票市場，一名大學生便分享投資心得，表示自己股齡三年半，前三年都有贏0050，但今年上半年績效只和大盤持平。原PO並秀出對帳單，同時列出7點檢討過去的操作。文章一出，卻有不少網友驚呼大學生就能投入大筆資金到股市，大嘆「投胎正確，投資也正確」、「我獲利居然輸大學生，可悲」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。