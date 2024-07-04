台積電（2330）今股價將破千？網曝多頭最大風險是「抱不住」

台積電ADR周二上漲近2%，收在175.70美元，較台北交易溢價拉大為19.4%。費城半導體指數也上漲1.2%。PTT網友直指分析師郭哲榮預測不準，質疑「說好的回檔3000點呢？還說台積電可能回檔到700塊」。其他人直言「今年最大風險：抱不住」。

美股周二全天在小幅上漲和小幅下跌之間波動，然後在收盤前轉高。那斯達克綜合指數上漲149.46點，漲幅0.84，收於18,028.76點，創下2024年第22個收盤紀錄；標普500指數上漲33.92點，漲幅0.6%，收在5,509.01點，創下今年第32個收盤紀錄，且有史以來首次收在5,500點之上，延續今年以來強勁漲勢；道瓊工業指數上漲162.33點，漲幅0.4%，收於39,331.85點。

一名網友在PTT發文質疑郭哲榮預測，他直言「說好的回檔3000點勒？怎麼一個禮拜就噴了？看空之後美股一直噴，噴到台股也壓不住了，還說台積電可能回檔到700塊」。

其他人則留言「記住那些一直跟你說要回檔了騙你收手的人」、「all in不要不信」、「哲哲全體會員還在等跌了3000點在接」、「台積電隨便下車隨便後悔」、「2330在台灣變成控盤工具了」、「就是因為有折折和他的信徒提早下車，所以才沒有發生人踩人，只要散戶的etf還在定期定額扣款，只要有投顧呼籲居高思維，那現在就是一個平衡狀態的賽局」。

還有人說「真的要感謝透支長帶會員出場」、「現在每個網路名嘴都在說要回檔了，應該怎麼做」、「哲哲那個收的會員費貴的嚇死人」、「這不叫溢價，是台積電還少了20%漲幅，上看1200不是嗎？」