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大學生自認韭菜秀對帳單 網見損益跪喊「少年股神」嘆投資不如投胎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大學生分享投資心得，表示自己股齡三年半，前三年都有贏0050，但今年上半年績效只和大盤持平。台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
一名大學生分享投資心得，表示自己股齡三年半，前三年都有贏0050，但今年上半年績效只和大盤持平。台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

近幾年，不少年輕人紛紛進入股票市場，一名大學生便分享投資心得，表示自己股齡三年半，前三年都有贏0050，但今年上半年績效只和大盤持平。原PO並秀出對帳單，同時列出7點檢討過去的操作。文章一出，卻有不少網友驚呼大學生就能投入大筆資金到股市，大嘆「投胎正確，投資也正確」、「我獲利居然輸大學生，可悲」。

一名網友在PTT發文，自認是「大學畢業韭菜」，並分享2024上半年的投資心得。原PO表示自己股齡三年半，前三年都有贏0050，「但今年台積太猛，所以上半年績效只和大盤持平，輸0050，台股損益160萬加美股損益43萬，共203萬」。

有關美股部分，由於是長期投資，所以原PO認為沒什麼要檢討的，只後悔太晚進場。而針對台股，他列出了7個需要檢討地方：

1.交易頻繁付出過多摩擦成本，光手續費+交易稅就64萬

2.大盤漲幅優於OTC而手上完全沒權值股

3.選股沒問題但抱不住（一詮、德律、旺矽、世紀鋼、新日興）

4.停損停利執行的不夠徹底，導致我的出場點常常是主力的進場點

5.心態不夠成熟，遇到恐慌會情緒化（四月中的單日千點砍在最低）

6.花太多時間和成本嘗試不熟悉的策略或交易模式，3、4月嘗試當沖和融資，賠了快40萬

7.動能常常追高殺低變成低能

原PO也說2月因為重壓的IP股獲利了結172萬，他就飄了，後面越做越短也越賠越多，並表示之後會維持較為習慣且舒服的現股波段，「畢竟已經繳了不少學費，認清自己不適合短線」。

文章一出，不少網友對於原PO大學就能投入一大筆錢到股市而感到震驚，「羨慕，英雄出少年，我大學每天還為了下一餐在哪而煩惱」、「大學生都這麼有錢，真該檢討我爸媽了」、「大學生都比有我錢，我該重新投胎了嗎」、「爸媽對了，人生就飛了」、「我大學存款就沒破過1萬」、「羨慕有爸可以靠」、「投資不如投胎」。

另有網友自嘆不如，直呼「大學生就賺破百萬，厲害了」、「少年股神」、「大學生交易累積金額比我出社會一陣子的還高，而且獲利比我好超多，我好慚愧」、「投胎正確，投資也正確」、「我獲利居然輸大學生，可悲」、「上半年只賺1萬，我好丟臉」、「本粗，獲利還是破百萬，羨慕」。

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