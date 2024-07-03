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輝達遭法反壟斷控訴！網嗨是「撿便宜時間」起鬨：別賣歐洲

聯合新聞網／ 綜合報導
人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控。美聯社
人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控。美聯社

路透社報導，人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控，這會使法國當局成為首個對輝達採取行動的執法機關。PTT網友直呼是「輝達撿便宜時間」，其他人也酸「歐洲提款日常」，還有人說，乾脆不要賣去歐洲。

報導指出，法國當局去年9月搜查「顯示卡產業」相關的企業後，將提出所謂的調查意見書或控訴文件。消息人士聲稱那次突襲搜查的目標就是輝達（Nvidia），這是對雲端運算進行更廣泛調查的結果。

一名網友在PTT發文表示，「法國人不意外，輝達撿便宜時間？昨(1)日股價撐在月線，今(2)日是否會破？最近半導體震盪大，資金都跑去其他6巨頭」。

其他人則留言「這個簡單不要賣歐洲」、「不賣歐洲，看誰比較慘」、「技術跟不上就告人壟斷，包贏的」、「歐洲沒啥路用，只會收保護費」、「歐洲提款日常，以後法國人只能從隔壁國家進口水貨再來哭哭」、「歐盟常常搞這個，歐洲人自以為比別人優越」、「又要靠罰錢來賺錢了」。

還有人留言「最好罰款，然後輝達會把罰款加到售價上」、「罰的錢加價賣歐洲」、「歐洲不用顯卡是嗎，好哦」、「以後顯卡不要賣歐洲」、「雙倍加價回去」、「罰了你們還是沒人會啊，罰錢就加價賣」、「不如賣英國就好」、「歐盟仔又來勒索了」。

PTT 歐盟 法國 輝達

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