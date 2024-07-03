川普若當選美債會受傷？網憂「剩拜登能救」：但機率基本為零

美國總統大選首場電視辯論會使共和黨前總統川普被看好勝選的機率上升，美國市場發生變化，當日金融、醫療保健與鋼鐵大漲，美債則表現低迷，美國經濟學家憂心，美債市場可能受到嚴重打擊。PTT網友討論，川普當選物價可能噴發。其他人直呼「只有拜登能救美債了，但機率基本上幾乎是零」。

一名網友在PTT發文表示，川普在辯論會後聲勢大漲，他認為，以川普的做法，包括貿易戰、貿易壁壘等都可能使物價上升，加上美國就業市場因非法移民壓低薪資，待川普驅逐百萬非法移民後，美國若缺工，薪資上升，通膨可能噴發，他直言「美債兩天跌掉整個月漲幅，99債蛙」。

其他人則留言「債蛙快逃啊，這火很大」、「債蛙已哭」、「只有美債受傷的世界」、「川普執政時不是降息空美元」、「趕非法移民，製造業沒有便宜工人，通膨會快速上升」、「拜登灑八年，美債也不是受傷，有差嗎」、「哲哲才剛炫耀他美債賺多少」、「哲哲9千萬進去了，不可能輸」、「川普投顧會帶頭降息，重回1%利率」。

還有人留言「川哥是直接降息，然後通膨再說窮人活該吧」、「有錢了就不用發太多債」、「我川看起來也不是那麼在乎通膨，反正噴上來也是美國贏」、「川普當初可是都在降息循環啊」、「川普不是笑拜登通膨壓不下來？」、「少一堆黑工，看人力成本要拉高多少通膨」、「應該會降息加稅一起來，通膨如果韭菜沒有錢是燒不起來的」。