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大型股鴻海、聯電除息行情失靈？ 法人說想參加除息要這樣選

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股2日收在22,879.37點，下跌179.2點，15檔除息股票中，僅2檔完成填息，還有2檔朝填息前進中，其餘則都陷入貼息，尤其是市場關注的指標股鴻海（2317）、聯電（2303）的除息行情失靈，讓投資人擔憂是否今年沒有除息行情了？如果想要參加除息該怎麼選？法人分析，指標股除息表現不佳，主要原因在於股價位階已高，法人坦言，想參加除息，首選低位階股，或是高檔已整理過的個股。

根據證交所公告，怡華、宏泰、東聯、聯電、鴻海、鴻準、志信、華票、全台、啟碁、騰輝電子-KY、采鈺、致新、宇瞻、台火等15檔同步在2日除息，但其中僅東聯及采鈺在盤中完成填息，華票及騰輝電子-KY朝填息前進，其餘都是貼息的表現。

東聯每股配發0.2元現金股利，盤中一度拉升至17.2元完成填息，終場收在17.05元；采鈺每股配發0.999元現金股利，早盤以347.5元開出後一度拉升至351.5元，完成填息，但在午盤後股價翻黑，終場收在342元；華票每股配發現金股利0.73元，以14.9元收盤，漲幅0.33%，朝填息前進中；騰輝電子-KY每股配發3.35元現金股利，收在81.9元，漲幅0.98%，朝填息前進中。

鴻海每股配發5.4元現金股利，發行市值將減少約748億元，早盤以212元開出後一度拉升至213元，一度朝填息前進，但近午盤時股價往下急殺，一度下滑至203元，終場收204.5元，下跌6元，跌幅2.85%，陷入貼息窘境。

聯電每股配發3元現金股利，除息參考價53.9元，早盤以53.5元開低後走低，一度下滑至51.9元，除息走勢疲弱，慘陷貼息，終場收在52.7元，下跌1.2元，跌幅2.22%，成交量逾23.68萬張，高居台股成交量冠軍。

證券分析師張陳浩坦言，個股除息表現好不好，股價位階是重要的關鍵，若是股價在除息前已先大漲，位處高位階，若再加上是市場公認的高股息概念股，除息後貼息的機會較高，如果是低位階個股，除息後填息的機會高。

他認為，台股大盤修正幅度應不會太大，主因市場資金仍未退出，由集中市場若是出現休息，櫃買市場就會接棒上漲可以看出，多頭趨勢不變下，預期大盤將呈現高檔震盪格局。

在選股上，張陳浩表示，若是要參與除息，首選低位階個股，同時，目前可以留意布局的有金融股、車用族群、修正過的IC設計、矽智財、第三代半導體、散熱、儲能及重電、風電股等，包括新光金、富邦金、台新金、中信金、玉山金等；車用的德微、敬鵬、康普、美琪瑪；散熱的雙鴻、奇鋐；IC設計的通嘉；第三代半導體的台勝科、中美、環球晶等，都值得留意。

台新投顧副總經理黃文清指出，本波乖離率已大本來就有獲利回吐的可能，影響除息表現的原因包括除息前已提早反應上漲、及ETF的換股已建置完成；以2日除息股表現不如預期的情況來看，應是受到大盤因素的影響，股價漲多所造成。

黃文清認為，目前資金流向落後補漲的次產業，短線雖因漲多存有風險，但多頭未變，預期將是高檔整表現；若是想要參與除息，在選擇上要以落後補漲，從底部上來的個股為優先，另外，高檔整理過的股票也可以留意。

證券分析師簡伯儀表示，台股呈現類股良性輪動，維持在高檔，多頭未變下，強勢股在5日線以上可以偏多操作。

股利 除息

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