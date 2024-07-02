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勞動基金大賺！網笑「賺贏當沖仔」：空軍被自己退休金嘎爆

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動基金今年收益豐厚。台股示意圖。 中央通訊社
勞動基金今年收益豐厚。台股示意圖。 中央通訊社

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效，截至2024年5月底，勞動基金規模達6兆5,994億元，收益數為6,073.8億元，收益率9.99％，5月金融市場回穩上揚，單月收益進帳1,513.3億元。PTT網友討論，勞動基金今年還會繼續賺更多，有人笑稱「空軍被自己退休金嘎爆」。

新制勞退基金規模為4兆3,265億元，收益數為4,119.3億元，收益率 9.97％；舊制勞退基金規模為1兆480億元，收益數為1,003.3億元，收益率 11.56％；勞保基金規模為9,990億元，收益數為893億元，收益率10.39％。

一名網友在PTT發文表示，「勞動基金去年大賺7000多億，今年前5個月已經賺6000多億，指數繼續創新高只會賺更多，恭喜各位，繼續跟著勞動基金賺錢」。

其他人則留言「接下來說，賺輸大盤」、「這盤還不賺翻」、「難怪小兒一直空」、「幸好我自提都提好提滿，省稅又賺錢」、「賺輸自己退休金」、「今年大盤30%，賺10%說實在沒甚麼好自豪耶」、「持股沒10%都可砍了」、「被自己的退休金高割」、「10%贏很多當沖仔了」。

還有人留言「賺那麼多是為了將來用來賠的，還想要什麼福利」、「勞動基金注意是不是也是訊號的一種」、「這種基金有資產配置問題，不能直接比較大盤報酬率」、「這種基金股票配置很少」、「勞退要把控風險，賺到10%很恐怖了」、「以穩定投資來說不錯了」。

PTT 勞動基金 台股 大盤 退休金

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