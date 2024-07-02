別太樂觀看「質押維持率」 他曝2情況得先還錢！網酸想太多

質押是指債務人或者第三人將其動產或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保。PTT網友建議，「別過度樂觀你的質押維持率」，他提醒「合約到期前借新還舊」、「合約到期前只付利息不還本金」兩種情況要小心，若是擔保品價格大跌，合約到期時就得補錢或增加擔保品，否則就得還錢。

一名網友在PTT發文表示，許多人質押把維持率維持在200%以下，他認為風險很大，他解釋，當質押合約到期時，有兩種方式可以展延，包括合約未到期前借新還舊；券商審視質押人狀況決定是否展延，質押人只需付利息，不必還本金。

該網友表示，「第一種你要借新還舊，要維持率166%才可以借，低於166%是不能借的，因為只能借擔保品的6成、即166%(10/6)。第二種則是當合約到期時，如果維持率在166%以上，就允許你只付息展延，所以在合約到期時如果你無法將維持率拉到166%以上，就面臨要還錢的囧境。

該網友說，「以200%(12/6)為例，碰到維持率166%(10/6)時，擔保品約跌(12-10)/12 = 16.6%，也就是跌了16.6%，在合約到期時你就得補錢或增加擔保品，不然就要還錢了，你還覺得那麼安全嗎？如果你連信貸，房貸全部的資金都用上了，但維持率控制在166%附近，那大跌時我只能說祝你好運」。

其他人不以為人留言「不要眼紅大家賺錢好嗎」、「不太可能跌那麼多」、「大家都賺爛了，維持率早就300%了」、「剛壓下去的時候維持率166%，放一個月就破250%」、「除非是最近才借好借滿的，不然維持率都拉開了」、「質押公公四年都在17x%，今年開始終於達到375囉」。

還有人留言「前幾個月質借的除非是多重質借，不然維持律應該早就上去了」、「壓滿美債根本無感，維持率沒什麼上去也沒什麼下來」、「那如果不會大跌呢？最近台股強到嚇死人」。也有人直言「我覺得不要過度樂觀，不一定可以借新還舊才是問題」。