人夫1000萬全壓高股息ETF「雙登妻子帳戶」 網：早晚會大吵架

夫妻共同持有財產，連股票投資也同一個帳戶，這樣會有什麼風險嗎？一名人夫提出這樣的疑問，因為兩人同時雙登證券App，已經長期習慣這樣操作，累積了1000萬元的資金，不過這些錢全在老婆的名下，網友則認為「權責不清早晚會大吵」。

該人夫於PTT以「夫妻某方名下股票太多會有什麼風險嗎？」為題發文表示，他長期以來買股票都是用老婆名字的帳戶，因為證券App可以同時雙登，就順勢用著，現在水位已經買到500萬元，加上最近有一筆房屋出清，賺了400萬元，同時，女方長輩資助60-80萬左右。

人夫並問「但這樣老婆名下單一人就幾乎要1000萬了耶，這樣會有什麼問題還是風險嗎？」，因為他看上高股息ETF，保底殖利率5%實在太香，沒意外會全部投入ETF。

鄉民們提出多個情境設想，「唯一風險就老婆跑了」、「淨身出戶」、「遺產稅」、「錢多會作怪」。

甚至釣出同路人說「我股票2000萬，美債700萬都放老婆名下，我身上只剩幾百萬也有點擔心」，還出現其他網友霸氣寵妻「還好吧，才1000W給老婆花花ok啦」。

有人建議「你不會自己再開一個帳戶喔」、「權責不清早晚會大吵」，也有人淡淡地說「合併申報股利掛誰名下沒差」、「沒有要離婚是要怕什麼」、「夫妻個人沒超過4000萬都還好處理，沒啥遺產稅問題」。