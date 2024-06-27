一股不賣奇蹟自來？理財達人曝3賣股時機：千萬不要恐慌性拋售

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聯合新聞網／ 大芥存股
存股並非只能一股不賣，投資的目的是要能讓生活過更好。示意圖／ingimage
存股並非只能一股不賣，投資的目的是要能讓生活過更好。示意圖／ingimage

最近股市持續創新高，聽到有些朋友把部分持股賣出獲利，也讓大芥想到可以跟大家分享長期投資的話，自己預期什麼時候會賣出股票，畢竟「存股並非永遠不賣」，那就一起來看看吧！

3個賣出股票的時機

1、需要用錢時

投資其中一個很重要的目的是「為自己帶來更好的生活」， 所以當投資帶來的資產成長可以滿足當初規劃的計畫，像是買房、買車等，就可以把手中持股賣出，透過資本利得來 Cover夢想清單或生活所需。

2、調整資產組合及比例

再平衡－當特定資產比例已經脫離原先計劃的比例時，可以賣出該類資產來調整配置。（如果透過投入資金來再平衡，不賣股也是可以的哦！）

人生階段轉變－隨著年紀漸增，人力資本逐漸減少，若期待降低資產波動、或有更多現金流的需求，這時可以賣出部分成長性相對高的標的，並提高債券或高股息標的的比例。

3、標的買進理由消失

不再看好該標的－比如大環境的變化、ETF選股邏輯調整等，導致當初買進的理由消失，則可以評估賣出。

有更適合的標的出現－像是因應未來趨勢，特定產業標的崛起，相比目前持股更有前景或更適合自己，則可以賣出來換股。

另外，如果股市持續創新高，想先把部分錢放進口袋，來幫助自己在長期投資的路上走得更遠，這也是一種方式。

但最重要的是「別因為情緒而賣出股票」，像是遇到股災，恐慌性拋售，或是在高點全部賣出，結果之後想等低點再買入，股價卻仍一直往上漲，始終等不到所謂的「低點」，最後就失去了持續參與市場的機會。

每個人都有適合自己的賣出計畫，先想好賣出計畫，就能預先做好準備！

◎本文內容已獲大芥存股授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

理財 股災 股票

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