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股票抽籤流程一次看…抽中付出成本比威力彩還低！風險高或低、能一檔多家抽？

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
股票申購需要抽籤。股市示意圖／中央社
股票申購需要抽籤。股市示意圖／中央社

正式說法是股票公開申購，當企業為了上市前募集資金或是上市後必須進行增資，用低於市面上的價格吸引投資人申購。不過股票抽籤的數量通常有限，所以會採用公平抽籤的方式因此常常會有人說是抽股票。

股票抽籤的流程

1、T+1開始申購:股票開放申購通常為期3天

2、T+3申購截止:開放申購當支股票的最後日期

3、T+4扣款:申購後不管有無抽籤成功都會預先扣款

4、T+5抽籤:抽籤當日即知有無中籤

5、T+6退還款項:未中籤會於抽籤日隔天將預扣款歸還

6、T+8撥券:中籤者會在該日獲得配發股票

股票抽籤的操作

1、打開證券APP找到抽籤/競拍

2、選擇要抽籤的股票

3、點入該股會有各項抽籤資訊

4、確認申購後記得匯款至扣款帳戶

股票抽籤網友提問

1、申購股票沒扣款成功算違約交割嗎？

不算！只會將此次的抽籤資格取消並不會影響信用。

2、申購股票會有手續費用嗎？

會的，分為兩筆費用申購手續費20元及中籤費用50元，如未中籤需支付手續費20元，中籤後則須支付共70元。

3、有多家證券戶可以重複抽籤嗎？

每個身份證只能抽一次籤，因此一個人只能在一張股票申購一次喔!

股票抽籤還是有風險，通常我不會選價差太小的股票做抽籤，建議如果抽中股票後待撥券下來就賣出盡量不要留倉，最後提醒因股價處於波動狀態所以也可待抽籤日期的最後一天再決定是否要申購!

※聲明：本帳號所分享的所有內容都非投資建議單純為自己的紀錄分享，投資理財請謹慎小心，量力而為！

◎本文內容已獲小弱肌理財中授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股票抽籤

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