雲豹能源漲不停！網樂觀曝「還會漲」：至少穩四年

台股26日開高，收在22,986.69點，上漲110.72點，漲幅0.48%。太陽能等綠電股剽悍，雲豹能源漲停且創下歷史新高。PTT網友討論，「AI股＋蘋概股＋綠電，到底要怎麼輸？」其他人狂讚「綠電就是科技業未來經營的利多，有台積電在綠電就會漲」，還有人預測「至少穩四年」。

輝達（NVIDIA）要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，綠電合約高達百億度電以上，綠電三巨頭雲豹能源、泓德能源、森崴能源大大受惠。

一名網友在PTT發文表示，「雲豹能源為國內太陽能第一大廠，還有機會拿下輝達跟蘋果的單，AI股＋蘋概股＋綠電，到底要怎麼輸？」

其他人則留言「還有未來ESG和碳權政策，醫院都被快納入評鑑了，這四年起碼穩了」、「加入以後只覺得買太少跟買不到」、「護國神獸5天股價就超過鴻海了」、「沒有綠電，GG哪來的憑證買！ 所以綠電才是護國神山」、「今天賺一根我一年電費就回來了」。

還有人留言「綠電就是科技業未來經營的利多，有台積電綠電就會漲」、「買雲豹，幫你繳電費」、「台G＋正2＋雲豹，我以後就只買這三支」、「沒弊案就一路爽到2050」、「短短五天139變214，牛逼」、「至少還會賺8年，股價遲早要超越gg」、「未來的股王」。