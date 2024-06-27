他盼台積電超大回檔等上車？網曝「韭菜心態」笑沒膽

台股26日開高衝上23000點，最高觸及23074.74點，上漲近200點，隨後走勢震盪。尾盤在權值股台積電、聯發科有撐之下，台股最後上漲110.72點收在22986.69點，成交值新台幣4613.86億元。PTT網友討論，「台積電股價可能再有超大回檔讓人上車嗎？」其他人卻說，即使股價回檔，不敢買的還是不敢買，直言「超大回檔通常是重大利空，你就敢下手？」

26日權值王台積電尾盤單筆買進7225張，終場上漲15元收在960元；鴻海開高走低，以210元平盤作收；聯發科收盤1405元，上漲20元。

一名網友在PTT發文表示，台積電近期股價亮眼，想當年不少人被套牢在股價700塊左右，股價一度回檔至300塊，如今股價都已快破千，他好奇「台積電這種世界級的龍頭股，有可能再超大回檔讓人上車嗎？」

其他人留言「真的回檔你又不敢買」、「超大回檔也是出現了讓它回檔的因素，你也不會敢買」、「超大回檔你也不會買啦，趕快入場安心套著，到時候你還會攤平，最後熬到上漲就舒服了」、「回檔幅度會小很多，大家會搶進」、「昨天前天不就回檔了，您有買嗎」、「昨天開盤我一度想賣，股票就是考驗人性」。

還有人留言「那次回檔到300，你也不敢買」、「明年看看，沒什麼特別利空萬八到兩萬鋼底」、「可能呀！明年或後年，只是能不能跌破千點就不一定」、「目前來看大回檔很難，除非有無法預測的事情出現」、「恩偉達開發者大會之後AI泡沫就會破了」、「定期定額就是針對這種無法預期的解方」、「超大回檔通常是重大利空，你就敢下手？那回300多的時候你早就滿手GG了」。