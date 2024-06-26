投資股市預測有用？6千6百次測試準確率僅48%、命中率低於黑猩猩亂猜
這是國外的一則研究，研究者找來68位市場預測者，總共做了6627次預測，沒想到整體準確率才48%而已…
我分享幾個觀點：
1、不到五成的命中率，簡直還不如用猜的，也難怪會有一群華爾街的專家選股選輸一群黑猩猩。
2、研究結果中，只有「6%」的預測者準確率在七八成當中，而且這還很可能只是機率的幸運分佈，剩餘三分之二的人都低於50%。
3、你們現在在網路上看到教你們看盤、教你們操作股票的網紅們，絕大多數也不會有能力預測準市場，浪費時間看這些東西不會有太大幫助。
4、那怎麼做？就定期定額就好啦！別想太多！真的手癢，那就拿少少的資金當作小賭怡情就好，不要再認真。
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