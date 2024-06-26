台股「熱熱熱」…群益質押額滿到期得用現金付！網箭指00937B惹的禍

群益金鼎證券（6005）為提供投資人更靈活的投資機會，在去年底推出「群益鈔優貸」不限用途款項借貸(股票借貸)專案，祭出震撼市場的超優利率，僅三個月不限用途款項借貸餘額就成長百億。不過PTT網友表示，該方案質押額度已額滿，若是合約到期時，剛好沒有額度就得利用現金還款。有人直指「很多人用00937B去抵押，然後就不給借了」。

群益金鼎去(2023)年推出的「群益鈔優貸」不限用途款項借貸（股票借貸）專案，將1600檔以上股票標的分為4級，三大特色「1萬起借，免還本金，半年不需繳息」，原定3月31日結束的方案，延長至今年底。

一名網友在PTT發文分享，營業員告知質押額度已滿，不能再利用質押借款，本來提及，當質押一年半合約到期後，就可借新還舊，如今額度滿額，若是約滿仍滿額，就必須使用現金還款。

群益金鼎公告，鈔優貸活動已全數額滿，公告指出「非常感謝您支持鈔優貸活動，本活動用以活絡經濟，滿足投資人的需要，目前額度已全數用罄，再次謝謝您的厚愛」。

其他人留言「太突然了，本來今天下午會開通的，現在突然說滿了」、「是群益借錢出去的額度滿了」、「打去問說是公司內部發的，他們現在也很混亂」、「很多人用00937B去抵押，然後就不給借了」、「聽說因為昨天是群益2.17利率最後一天，一堆人就把股票質押進去借錢，然後就滿了」、「太狠了，要出現賣股還錢的賣壓了嗎？」

還有人留言「如果有卷商整體額度這件事情，我相信沒人會用質押」、「太多人搞 937B了」、「應該說是舊利率最後一天，不止2.17的有調升」、「好險永豐沒這困擾，昨天剛質押，今天撥款」、「上次就遇過一次，會再加開吧」、「臨時要調升利息，大家恐慌性先借錢出來啊，真扯」。