怎知股價下跌是洗盤還下殺？網曝「唯一避虧方法」
台股25日開低震盪、由黑翻紅拉尾盤，終場收22,875.97點，漲62.27點、漲幅0.27%，成交金額4,648.03億元。PTT網友討論，「遇到股價下跌時，如何判斷是洗盤還是真的下殺？」其他人則坦言「不要追高」是唯一解決辦法。
一名網友在PTT發文表示，當股價下跌時，有人會認為是主力在洗盤，不要被「甩轎」，導致散戶反而不敢賣，而是抱更緊，由於這念頭導致停損點過了還不願意出場，最終股價越來越低，虧損也越來越大，這時散戶才發現是真的下殺，他好奇「如何判斷是洗盤還是真的下殺？看融資餘額？看大戶籌碼？」
其他人則留言「一切都是紀律，想想你當初進場停損益策略是什麼」、「知道的話，人人財富自由了」、「就是猜，股票市場本來就賭博成分居多」、「所以股票變綠的那瞬間我就會一鍵出清」、「不可能猜到的，市場先生就是個瘋子」、「分散風險，沒事不要一直開app看」。
還有人留言「10%是波動，30%是技術性調整，50%是洗盤」、「主力沒買回來就真跌啊，你要研究持股的主力券商喜歡怎麼玩」、「你如果是主力才會先知道」、「不要追高不就有辦法判斷了」、「知道的不會來這裡」。
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